Фото: pixabay.com
22-летний беженец утонул в Венеции, пока туристы смеялись над ним и снимали его на видео, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщает издание со ссылкой на Independent, беженец пытался выплыть, а в это время туристы кричали в его адрес расистские оскорбления. Кто-то из толпы выкрикнул: "Давай, отправляйся домой!"
Однако парню все-таки бросили три спасательных круга, но он не смог до них доплыть. Никто не бросился в воду, чтобы оказать ему помощь.
Полиция по данному факту начала проверку.
Комментарии
что делал этот негр в канале?
Filin зарегистрированный 27 января 2017 г. 10:40 что делал этот негр в канале?
Белые обезьяны сбросили?! Не?
Как сообщает издание со ссылкой на Independent, беженец пытался выплыть, а в это время туристы кричали в его адрес расистские оскорбления --- это плохо
Однако парню все-таки бросили три спасательных круга --- это хорошо
Никто не бросился в воду, чтобы оказать ему помощь --- это разумно, т.к. они могли сами погибнуть
27.01.2017 10:52 Критик
Сам причислил себя к обезьянам? Самокритично. Только обезьяны умнее тебя. Знаешь чем? Они туфту в интернете не пишут.
- гость - 27 января 2017 г. 11:14
А кто сказал, что я белый???
27.01.2017 11:27 Критик
Да хоть зеленый, по барабанщику
не, ну смеяться то было явно лишним.
В Венеции просто много гандольеров.
27.01.2017 11:39 Геноцид Эклеров
Бывает так, что не можешь удержаться от смеха. Например над твоими постами.
- гость - 27 января 2017 г. 11:31 Да хоть зеленый, по барабанщику
Это я к тому, что тобой обожаемые "белые обезьяны" пишут в комментах не меньшую ересь, чем тобой не любимые "зеленые тролли" )))