Фото: grippstopnet.ru
Медики в Алтайском крае в период с 16 по 22 января зарегистрировали более 23 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом — в регионе действует карантин.
"В Алтайском крае за неделю с 16 по 22 января 2017 года зарегистрировано 23,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 45% выше эпидемического порога. Превышение эпидемического порога отмечается среди всех возрастных групп на 20-63%", – констатируют в региональном управлении Роспотребнадзора.
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При этом среди заболевших ОРВИ продолжается выделение вирусов гриппа А/H3N2/, А/H1N1/ – эти штаммы вируса идентифицируются как гонконгский и свиной грипп.
Напомним, что с 26 января в Алтайском крае объявлен карантин. Ограничительные мероприятия введены в медицинских и образовательных организациях.
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Ранее на этой неделе сообщалось, что в барнаульских школах по причине заболеваемости детей закрыты десятки классов.
Жителей Алтайского края призывают не забывать о профилактике гриппа – использовать медицинские маски, чаще мыть руки и проветривать помещения, а также ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей.
Комментарии
Какая "скотина" ездила в Гонконг за гриппом???