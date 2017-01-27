Фото: Вячеслав Мельников

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 26 января, провел ежегодную большую пресс-конференцию с журналистами. Одним из вопросов, который был задан главе региона, стало окончание затянувшегося строительства художественного музея на площади Октября в Барнауле.

По его словам, после расторжения контракта с подрядчиком – "СтройГАЗом" – вводить объект решено поэтапно. Так, в 2017 году планируется завершить отделку фасада, кровли и главного входа музея. Кроме того, будет закончена прокладка всех коммуникаций и отопления. Для первого этапа готовится проектно-сметная документация, определяется стоимость работ, будет проведена ее экспертиза. Музей, который должны были достроить еще несколько лет назад, будет открыт для горожан в ближайшие годы. Александр Карлин добавил, что сейчас на культурный объект потрачено в общей сложности 280 миллионов рублей.

Отметим, что тема судьбы художественного музея, видимо, очень волнует губернатора Алтайского края, который весьма эмоционально и красочно рассказывал о внешнем облике площади Октября. Карлин вспомнил, как велась реконструкция Молодежного театра Алтая, на месте которого мог появиться очередной торговый центр.

"Меня опытные люди предупреждали, что не делай добра, Александр Богданович. По зданию нынешнего Молодежного театра предупреждали. Говорили, что завалился он до тебя, и бог с ним: "Отдай площадку под торговый комплекс. И построят там за год-два очередную торгово-развлекательную точку, и все. Однако мы сделали достойный театр. Хотя некоторые умудрились вокруг этого развести псевдоскандал. А театр есть у жителей города и края. Вы еще детей туда своих будете водить, не забудьте меня хоть раз вспомнить".

Александр Карлин дальше стал рассказывать, что ему не нравятся нынешние названия торговых центров. Мол, "Айсберги" всякие — плохие названия. Надо называть "ДАР" – как перинатальный центр или "Надежда".

"Что было на месте художественного музея раньше? Можно было бы подождать, когда это здание тоже завалится, и отдать опять площадку под ТРЦ. А все бы вспоминали, как тут на площади Октября, которую мы любим, хорошо было раньше. Но если бы мы не взялись восстанавливать театр и музей, то нечего было бы уже любить на этой площади. Когда я только приехал работать губернатором, пришел посмотреть на ремонт здания филармонии. До меня этот объект реставрировался семь лет. Вы знаете, какой бриллиант был на перстне у подрядчика, который там занимался этим долгим ремонтом? Я чуть было не ослеп от этого блеска. И стоял открытый орган, который не удосужились разобрать и укрыть. Они так и еще семь лет ковырялись бы, а подрядчик поместил бы себе на пальцы много бриллиантов. А мы отремонтировали филармонию за год. А потом через год еще и орган сделали", – заключил губернатор, добавив, что барнаульцам не стоит переживать, потому что художественный музей у них все равно появится.