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Издание Wall Street Journal составило список пяти самых кассовых "оскароносных" фильмов. Как пишет РИА Новости, рейтинг был составлен, исходя из сборов в американском прокате, пересчитанных с учетом инфляции.
Итак, первое место досталось фильму "Унесенные ветром", который был снят еще в 1939 году. Картина заработала 1,7 миллиарда рублей. Второе место принадлежит картине "Звуки музыки". Фильм был снят в 1965 году и заработал 1,23 миллиарда рублей. На третьем месте – знаменитый фильм "Титаник". Он вышел на экраны в 1997 году и заработал 1,17 миллиарда долларов.
Четвертое место досталось исторической картине "Бен Гур". Фильм вышел в прокат в 1959 году и успел заработать 848 миллионов долларов. Пятое место досталось фильму "Афера". Лента была снята 1973 году и заработала 771 миллион долларов.
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