Новый строящийся жилой комплекс "Матрешки" на улице Балтийской станет ярким примером проекта нового формата, в котором продумано все до мелочей: многообразие планировок, благоустройство территории, спортивные и детские площадки и просторные парковки. Компания "ВИРА-Строй" сообщает, что остался всего один день, чтобы успеть купить квартиру по новогодней скидке 2016+2017=4033 рубля с квадратного метра.

Застройщик сделает из квартала мини-городок, в котором можно будет не просто жить, но и отдыхать, развлекаться, растить и развивать детей. В проекте "Матрешки" от компании "ВИРА-Строй" оборудуют теннисный корт, волейбольное поле и баскетбольную площадку, а также безопасные уличные тренажеры. Будет принципиально решена еще одна проблема – выгул домашних животных. Для этого здесь обустроят специальные зоны.

При проектировании всего жилого комплекса учтен и другой немаловажный момент – парковка автомобилей. На восемь домов в квартале предусмотрено шесть подземных парковок в каждом дворе и большой шестиэтажный надземный парковочный комплекс. Они не будут занимать драгоценные квадратные метры на территории ЖК, но в то же время избавят дворы от "автопарка", который традиционно выстраивается под окнами жилых домов, препятствуя проезду, движению пешеходов и маломобильных групп населения. Стоит отметить, в таком объеме парковки будут представлены в Барнауле впервые. Настолько гармоничный подход возможен лишь при квартальной застройке: точечные объекты не могут похвастаться таким уровнем комфорта.

Комплекс возводится в динамично развивающейся части города – на пересечении улиц Сиреневая, С. Ускова, Балтийская. Вблизи находятся одни из самых больших улиц Барнаула: улица Попова, Павловский тракт, а как всем известно, эти улицы обладают большой транспортной доступностью, следовательно, можно уехать в любую часть города.

ЖК "Матрешки" от компании "ВИРА-Строй" расположился в одном из самых удачных и перспективных районов Барнаула – квартале 2009. Это динамично развивающаяся территория с удобной транспортной развязкой, элементами социальной, торговой и общественно-деловой инфраструктурой.

Строительная компания "ВИРА-Строй" входит в "Большую тройку" застройщиков Новосибирска. Почётную "бронзу" компания, основанная в 2011 году, заслужила за пять лет динамичного развития. К 2016 году построено 24 жилых дома, а это 5 985 квартир, или 231 482,40 кв. м общей площади.

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