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Советник президента России Герман Клименко заявил, что он не предлагал ограничивать российский интернет по принципу, который используется в Китае.

Так, Клименко отметил, что он просто выступал с лекцией, в ходе которой рассказывал об опыте регулирования глобальной сети.

"В рамках курса "Армия и общество" я читал лекцию по поводу того, как регулируется интернет в мире. Была большая лекция и вот кусочек, который был связан с регуляторикой… Китайский опыт очень любопытный, но есть разные варианты, это не только китайская история. Почему из этого получилось, что я призываю закрывать, не очень понятно", – цитирует советника президента РИА Новости.

При этом он прямо сказал, что не предлагал использовать китайский опыт в России.

Между тем в федеральных СМИ цитировались следующие слова Клименко: "Путь один – это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет".



