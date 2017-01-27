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Советник Путина открестился от слов об ограничении российского интернета

, ИА "Амител"
Герман Клименко недоумевает, почему его лекцию о регулировании глобальной сети восприняли как посыл к действию

Фото: 1prime.ru

Советник президента России Герман Клименко заявил, что он не предлагал ограничивать российский интернет по принципу, который используется в Китае.

Так, Клименко отметил, что он просто выступал с лекцией, в ходе которой рассказывал об опыте регулирования глобальной сети.

"В рамках курса "Армия и общество" я читал лекцию по поводу того, как регулируется интернет в мире. Была большая лекция и вот кусочек, который был связан с регуляторикой… Китайский опыт очень любопытный, но есть разные варианты, это не только китайская история. Почему из этого получилось, что я призываю закрывать, не очень понятно", – цитирует советника президента РИА Новости.

При этом он прямо сказал, что не предлагал использовать китайский опыт в России.

Между тем в федеральных СМИ цитировались следующие слова Клименко: "Путь один – это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет".


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.01.2017 10:56
- гость -

Можно и не запрещать. Выпилить только вконтакту со всеми ее паршивыми группами.

0  0
27.01.2017 10:56
- гость -

Ага, расстрела забоялся.

0  0
27.01.2017 10:59
- гость -

Как обычно, сбрякают что нибудь, потом начинается, " не так поняли , не в том контексте", идиоты.

0  0
27.01.2017 11:03
- гость -

Идиоты - журналисты. Им главное пробрякать по-громче.

0  0
27.01.2017 11:19
- гость -

27.01.2017 11:12 Wind

А вот и личный секретарь Эклера. Вообще-то тебя не спрашивали

0  0
27.01.2017 11:42
Геноцид Эклеров

заднюю включил?)

0  0
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