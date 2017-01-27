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Высказывания некоторых политиков, в частности, президента США Дональда Трампа, способствовали переводу стрелок символических "часов судного дня" на 30 секунд в сторону "ядерной ночи". Это было сделано впервые за 70 лет, пишет ТАСС.
Как сообщает издание, в настоящий момент "часы судного дня" показывают 23:57:30. Самое большое время эти часы показывали в 1953 году (23:58) в связи с испытаниями термоядерной бомбы.
Издание Bulletin of the Atomic Scientists утверждает, что главы государств должны в срочном порядке предпринять меры, чтобы увести человечество от опасности.
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