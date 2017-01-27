Пятница, 27 Январь, 11:51

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,64
€ 64,02
Brent
$ 51,5
-17°
Обь
35см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
Новости

Стрелки "часов судного дня" из-за Трампа сдвинули на 30 секунд

, ИА "Амител"
Стрелки этих часов были сдвинуты на полминуты в сторону "ядерной ночи"

Фото: pixabay.com

Высказывания некоторых политиков, в частности, президента США Дональда Трампа, способствовали переводу стрелок символических "часов судного дня" на 30 секунд в сторону "ядерной ночи". Это было сделано впервые за 70 лет, пишет ТАСС.

Как сообщает издание, в настоящий момент "часы судного дня" показывают 23:57:30. Самое большое время эти часы показывали в 1953 году (23:58) в связи с испытаниями термоядерной бомбы.

Издание Bulletin of the Atomic Scientists утверждает, что главы государств должны в срочном порядке предпринять меры, чтобы увести человечество от опасности.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:43
Детский лагерь "Дзержинец" – в числе победителей всероссийского конкурса 0
11:37
Разные шнурки и желтые плащи: в Париже показали модный образ мужчины 1
11:21
Доходы населения в Алтайском крае выросли на четверть 10
11:17
Стрелки "часов судного дня" из-за Трампа сдвинули на 30 секунд 0
11:08
Молодую мать, бросившую сына в Барнауле, наказали исправительными работами 0
11:00
Возможности и преимущества 3D-печати 1
10:51
Советник Путина открестился от слов об ограничении российского интернета 6
10:40
"Титаник", "Бен Гур" и "Афера": Wall Street Journal назвал лучшие фильмы 0
10:32
Губернатор Карлин пообещал достроить художественный музей в Барнауле 7
10:24
Беженец утонул в Венеции под смех туристов, снимавших его на видео 10
10:16
Случаи заболевания гонконгским и свиным гриппом зафиксированы на Алтае 1
10:03
Артемий Троицкий предрек падение режима Путина через три года 35
09:52
"Инвесторов в кавычках" прошу не суетиться вокруг полигона ТБО – Карлин 8
09:41
Россия вошла в топ-8 самых могущественных стран по версии журнала США 23
09:36
Более 10 млрд рублей уйдет на работу депутатов Госдумы и их помощников 7
09:30
Подарочные сертификаты от Fantasy – Quest: добавьте перчинки в праздник 1
09:28
Amic.ru приносит извинения за сбой в новостной рассылке 15
09:15
Клименко предложил ограничить интернет в России 13
09:03
Несколько дорог остаются закрытыми для движения в Алтайском крае 2
08:53
Палестина подтвердила получение последнего транша Обамы 4
08:34
Дело возбуждено против таксиста, вытолкнувшего женщину с ребенком из машины 8
08:14
Больше 20 человек тушили пожар в частном жилом доме в Барнауле 0
07:47
Александр Карлин возмутился, что в "Магис-Спорте" дети занимаются за деньги 40
07:23
Перед "Молчанием": лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе 0
07:14
Прокуратура сочла законной отмену компенсаций за оплату в детсадах на Алтае 21
07:05
Уроки истории: 10 фильмов о Холокосте, которые обязательно нужно посмотреть 52
06:44
Четырехкомнатную квартиру в "монолите" продают в Барнауле за 7 млн рублей 21
06:27
Когда православные россияне отмечают Прощеное воскресенье в 2017 году? 0
06:08
"Мысленно снимаю шляпу": как прошел отчет алтайского губернатора Карлина 9
05:07
Снежный шторм сменился похолоданием в Алтайском крае 0
00:03
ЧП на ТЭЦ в Пензе: с предприятия сорвало крышу, погиб рабочий 0
23:03
Читатель Amic.ru снял на видео, как сова сидит на подоконнике в Барнауле 9
22:04
Родителям в России могут запретить называть детей нелепыми именами 7
21:10
Масляков, Захарова и Тартаковский получили госнаграды из рук Путина 0
20:05
Савелий, Варвара и Гордей: барнаульцы называют детей старинными именами 1
19:44
Украина просит право голоса во время переговоров между США и Россией 3
19:28
Девочка-подросток разгуливала полуголой под "спайсом" на улице в Москве 3
19:07
Коротко о главном: стихия, отчет губернатора и барнаульский полигон ТБО
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 января
18:47
Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе 0
18:38
"Сердце порвал": Александр Карлин о низких зарплатах работников культуры 0
18:27
Жительница Кузбасса пойдет под суд за смерть сына от пива в грудном молоке 4
18:08
Шесть человек госпитализированы после массовой драки в Москве 0
17:51
Барнаул после снега и метелей встал в девятибалльные пробки 1
17:40
Как спасали людей из снежного плена в Алтайском крае. Подробности операции 2
17:36
Александр Карлин пообещал помочь с жильем семьям, воспитывающим 10 детей 0
17:22
ГИБДД спешит на помощь: как полиция на Алтае спасала "снежных пленников" 0
17:15
Японские ученые доказали, что кошки не глупее собак 4
17:08
"Гей-локатор" подсчитал, что в Барнауле живут 6852 гомосексуалиста 19
16:49
Первая волна паводка будет сложной для Алтайского края – губернатор 4
16:33
Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте 13

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.