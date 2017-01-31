Свою продукцию на SibBuild/WorldBuild Siberia 2017 представят более 150 компаний из 35 городов России, а также из Республики Беларусь, Германии, Дании, Китая, Польши, Франции и Турции.
Среди них ― "Дверная Биржа Цитадель", BLUM, "ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ", "ИДЕАЛ-МСК ТД", "ЗКС/Уральский Гранит", "Шифер.рф", "Сатурн-Новосибирск", T.plast, компания "Гектор", Trade Lock, Kale Kilit, производственное объединение "Пиллар", Remmers Baustofftechnik, ROOFSYSTEMS, "ПЕНОПЛЭКС", Tecco & MONO Electric RUS, "Лесплитинвест", "СтройАрсенал" и другие.
Посетив выставку, руководители и специалисты оптовых, розничных и строительных компаний смогут за короткий срок ознакомиться с широким ассортиментом материалов для строительства, отделки и ремонта и выбрать необходимую продукцию для своего бизнеса.
- Ламинированные и виниловые напольные покрытия KronoOriginal и KronoXonic, фасады Kronoart, строительные плиты Kronobuild и ОСП, МДФ, ХДФ и ДСП плиты Kronodesign представит KRONOSPAN
- Материалы для отделочных работ продемонстрирует "СТК-Групп"
- Паро-, гидроизоляционные пленки, окрашенный керамогранит, хризотил-цементные кровельные системы представит "НАНОИЗОЛ ОПТ".
- Панели из фиброцемента и кровлю Neorock и Ceradir представит KMEW
- Кладочная сетка, сетка-рабица и СББ "Егоза" будут представлены на стенде "Метаком"
- Фасадные фиброцементные плиты LATONIT представит "Альфа-Комплект"
Ознакомиться с полным каталогом продукции можно на сайте. Также 15 февраля состоится конференция "Перспективы развития рынка дверей Сибири: стагнация или развитие", которую организует ИА "ДверноеДело".
Получите бесплатный электронный билет для посещения выставки.
Организатор: "ITE Сибирь"
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.sibbuild.com
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