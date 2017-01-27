Среднедушевые денежные доходы жителей Алтайского края в IV квартале 2016 года увеличились на 25,6% по сравнению с III кварталом. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции) в IV квартале 2016 года увеличились по отношению к III кварталу 2016 года на 21,9%, в том числе в декабре 2016 года к ноябрю 2016 года – в 1,6 раза.
Общий объем денежных доходов населения края за 2016 год составил около 605 млрд рублей.
За 2006-2015 годы денежные доходы населения в Алтайском крае выросли в 4,5 раза (по России – в 3,8 раза), в том числе реальные располагаемые денежные доходы населения – в 1,7 раза (по России – в 1,5 раза). При этом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за последнее десятилетие снизилась на 7 процентных пунктов, до 17,9%.
Среднедушевой доход – средний денежный доход, без учета налогов, приходящийся на одного человека в исследуемой группе. Рассчитывается как частное от деления общей суммы годовых номинальных доходов на численность людей в исследуемой группе (стране, компании, семье).
Реальные располагаемые денежные доходы – доходы населения за вычетом обязательных платежей, прежде всего налогов, и при этом пересчитанные с учетом инфляции.
Комментарии
Вы что, как было 11000 так и есть. Это что же, это у кого тогда увеличились, если в среднем на четверть. Давайте конкретно и на разборки с народом, хватит уже!
Реальные располагаемые денежные доходы – доходы населения за вычетом обязательных платежей, прежде всего налогов...
а платежи за жкх не являются что-ли обязательным платежом
У меня на 5 тысяч. И горячая вода всегда есть дома.
Позитиф-тиф-тиф, позитиф!
Купил жене сапоги, пока вы тут давите клавиши!
Не здря Мы всётки Багданыча избрали!
тогда я подпорчу статистику: у меня доход в 2016 уменьшился. реально.
а ежели еще раз волшебной травой затянуться, то доходы увеличатся на 146%.
огда я подпорчу статистику: у меня доход в 2016 уменьшился. реально.
разочарую, крайстат уже учел уменьшение твоего дохода при расчете 25% увеличения СРЕДНЕДУШЕВОГО дохода
27.01.2017 11:46 Filin
У вас с Эклером всегда падают. По моим подсчетам вы должны быть уже в глубоком минусе (от нуля)