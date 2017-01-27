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Жительница Троицкого района Алтайского края, бросившая в подъезде одного из домов Барнаула своего полуторагодовалого сына, приговорена к десяти месяцам исправительных работ.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в региональном управлении Следственного комитета, уточнив, что молодая женщина была осуждена по статье "Оставление в опасности".
Напомним, что эта громкая история произошла в сентябре прошлого года. В подъезде многоквартирного дома в Октябрьском районе был найден полуторагодовалый мальчик.
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Вскоре была установлена личность его матери. Ею оказалась 21-летняя жительница Троицкого района, которая, бросив малыша, покинула краевую столицу.
По словам самой женщины, ей пришлось так поступить из-за отсутствия денежных средств на содержание ребенка.
Женщину обвинили в оставлении мальчика в опасности.
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