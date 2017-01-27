Загородный оздоровительный лагерь Алтайского края "Дзержинец" занял второе место во Всероссийском конкурсе "Безопасное лето". Итоги III Всероссийского конкурса стали известны 26 января. В этот же день начальнику лагеря Илье Затееву вручили награду.
Всего в конкурсе принимали участие 32 летних оздоровительных учреждения из 20 субъектов России.
Детский лагерь "Дзержинец" находится в сосновом бору на берегу реки Барнаулки в Павловском районе. Каждую смену он готов принять 130 детей. Здесь ежегодно проводятся профильные смены. Так, в августе 2016 года здесь прошла Алтайская краевая профильная смена дружин юных пожарных. В ее работе приняли участие 10 дружин из городов Барнаула, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и Заринского, Рубцовского, Троицкого и Шелаболихинского районов.
Напомним, организаторами конкурса "Безопасное лето" выступают Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество" и МЧС России. Среди целей конкурса – дополнительное образование в части обеспечения безопасности жизни детей в летний период, формирования общественного сознания в области пожарной безопасности и пр.
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