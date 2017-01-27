Власти Алтайского края планируют расширить перечень льгот для людей со статусом "дети войны". Об этом на ежегодном отчете рассказал губернатор региона Александр Карлин. Примечательно, что в этот же день депутаты "Единой России" отклонили проект "Справедливой России" о денежной выплате некоторым "детям войны".
По словам главы региона, власти с этого года займутся поэтапным наполнением закона "О статусе "дети войны". Это, например, изготовление для них официальных удостоверений, чтобы им не приходилось доказывать этот статус при получении льгот.
Читайте также: В Алтайском крае приняли "выстраданный" закон о детях войны
"Также мы должны обеспечить ежегодное медицинское обследование. В первую очередь в наших краевых учреждениях и в рамках проекта "Автопоезд "Здоровье", — сказал он.
Еще одна мера, прозвучавшая в речи губернатора, — компенсация части затрат на газификацию домов "детей войны", независимо от уровня их доходов.
"Дети войны" — люди, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. В регионе таковых 201,5 тысячи человек (данные на март 2015 года). Статус "дети войны" присвоен 88,6 тыс. граждан. В регионе есть специальный закон для этой категории людей, он был принят в 2015 году и предполагает ряд льгот, в том числе внеочередной прием к врачу, получение социальных услуг.
В этот же день на сессии АКЗС рассматривался законопроект фракции "Справедливая Россия" о выплатах "детям войны".
Читайте также: Алтайские справороссы провели пикет в защиту закона о "детях войны"
"СР" предлагала выдавать из бюджета региона по 400 рублей ежемесячно тем, кто не является получателем ежемесячной денежной выплаты по другим основаниям. Это от 11 до 32 тысяч человек в регионе.
Комментарии
Смешно прям,а например в 1946 году уже рай наступил,да?
да они уже все получают по инвалидности автопоезда ваши им не нужны возьня бесполезная
к чему спешить? еще немного "потянуть волынку" и этих "детей" уже не будет. Похоже, на это власти и рассчитывают.А "внеочередной прием к врачу" - это ложь.Все равно талон получать надо, чтобы к врачу пройти- хоть по очереди, хоть внеочереди. А вот получить этот талон - и есть самая проблема. Выкручиваются - что бы такое дать, чтобы ничего не давать...
статус вообще никакой. Ни я, ни приятель не стали подавать документы родителей, ибо смысл?
В соседних регионах есть доплата к пенсии, а у нас ничего..... А пенсионерам что нужно-то- ну добавили бы рублей 500-700- и жить опять им захочется....
В соседних регионах есть доплата к пенсии, а у нас ничего..... А пенсионерам что нужно-то- ну добавили бы рублей 500-700- и жить опять им захочется....
Одна из перечней льгот - это безочередная "сдача" в дом пристарелых, теперь Батю подкалываю этим - Дитё войны!!! )))
Ой, спасибо, тебе Благодетель Карлин. У тебя жена в Москве гребет лопатой, да сам получаешь не 10000пенсии, а дети войны на своих детских плечиках вытащили холод, голод и проч. Сутками собирали колоски и ели сусликов. И им газификацию. Позорище! Хвалится в докладе! Да главный показатель руководителя -это отношение к старикам и детям! Какие деньги за лекарства надо платить, а Жкх, вот где сделать льготы, хотя бы 50%, сколько этих "детей войны" уже осталось?!
с каждым разом все помыслы и заявления Правителя Алтайского края становятся наглее и смехотворнее. За своими хвалебными одами-отчетами людей не видит. Пока с газом вопрос решится -сколько этих детей уже не будет. Согласен с предыдущими комментаторами- и про очереди в больницах и о прочем. Скорее всего все дело ограничится тем, что им выдадут бумажки-удостоверения. А на деле никаких особенных льгот не будет. Но зато сколько самовосхваления в отчете и прочих выступлениях!!!
Щас он порешает - всех в Магис! Бесплатно!