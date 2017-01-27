Власти Алтайского края планируют расширить перечень льгот для людей со статусом "дети войны". Об этом на ежегодном отчете рассказал губернатор региона Александр Карлин. Примечательно, что в этот же день депутаты "Единой России" отклонили проект "Справедливой России" о денежной выплате некоторым "детям войны".

По словам главы региона, власти с этого года займутся поэтапным наполнением закона "О статусе "дети войны". Это, например, изготовление для них официальных удостоверений, чтобы им не приходилось доказывать этот статус при получении льгот.

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"Также мы должны обеспечить ежегодное медицинское обследование. В первую очередь в наших краевых учреждениях и в рамках проекта "Автопоезд "Здоровье", — сказал он.

Еще одна мера, прозвучавшая в речи губернатора, — компенсация части затрат на газификацию домов "детей войны", независимо от уровня их доходов.

"Дети войны" — люди, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. В регионе таковых 201,5 тысячи человек (данные на март 2015 года). Статус "дети войны" присвоен 88,6 тыс. граждан. В регионе есть специальный закон для этой категории людей, он был принят в 2015 году и предполагает ряд льгот, в том числе внеочередной прием к врачу, получение социальных услуг.

В этот же день на сессии АКЗС рассматривался законопроект фракции "Справедливая Россия" о выплатах "детям войны".

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"СР" предлагала выдавать из бюджета региона по 400 рублей ежемесячно тем, кто не является получателем ежемесячной денежной выплаты по другим основаниям. Это от 11 до 32 тысяч человек в регионе.