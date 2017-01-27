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Мировые модельеры представили, каким, по их мнению, должен быть современный стильный мужчина. Об этом пишет Ren.tv.
Как сообщает издание, модельеры в новом году хотят видеть мужчину в розовых тапочках и костюме в "цветочек".
Между тем дизайнеры модного дома Gucci считают, что представители сильного пола непременно должны носить ярко-желтые плащи. Кроме этого, мужчина будет выглядеть до конца стильным, если наденет красную панамку и ботинки со шнурками разного цвета.
Комментарии
отрастит и покрасит бороду в разные цвета, перетянется ремешкмаи кожаной сбруи под желтым плащом и будет носить кожаную кепку поверх красной панамки, насвистывая мелодию из Голубой Устрицы
шнурки разного цвета - это как минимум практично. вот, допустим, вы - имбецил. тогда красный шнурок - левый ботинок, белый - правый ботинок. гениально же.