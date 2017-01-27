Фото: "Стройгаз"

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 26 января, во время пресс-конференции с журналистами рассказал о судьбе ледового дворца с искусственным льдом КГБУ ДО "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею "Алтай", который строится на проспекте Сибирский, 52 уже много лет.

По словам главы региона, краевые власти не намерены бросать объект, но он будет намного скромнее и меньше, чем предполагалось изначально. В частности, Карлин намекнул, что, скорее всего, там не будет гостиницы и кафе, а сама арена будет, вероятно, предназначена для тренировок.

"Сегодня специалисты изучают этот объект, и мы ждем предложений от них, как можно оперативно реализовать первую очередь для того, чтобы как можно раньше запустить дворец. Может быть, не в той версии изначальной. Разобьем строительство на этапы с тем, чтобы ускорить возможность использования этого объекта по прямому назначению: проведению тренировок и соревнований. Но не в таком большом объеме, который изначально планировался. Я считаю, что это неплохое продолжение темы", – отметил глава региона.

Кроме того, Александр Карлин отметил, что в Алтайском крае в прошлом году появился ряд крупных спортивных объектов, рассчитанных на проведение всероссийских и международных соревнований. В частности, спортивный комплекс на гребном канале в Барнауле, ледовый дворец "Динамо" и крытый футбольный манеж "Старт". Глава региона добавил, что власти намерены продолжать работу в этом направлении. Предполагается строительство в 2017 году очень интересного ледового дворца в городе Рубцовске. Этот объект с постоянным льдом, где будет использоваться в основном алтайское оборудование. Возведением объекта будет заниматься инвестор, который построил ледовый дворец "Динамо" в Барнауле. Кроме того, есть планы строительства спортивных комплексов в районах Алтайского края и небольших городах.

"Я дал поручение своему заместителю, чтобы он изучил, как и насколько эффективно работают уже построенные объекты. Есть вопросы у меня, насколько эффективно работают средства, потраченные на создание спортивной инфраструктуры", – отметил губернатор.

Напомним, новый ледовый дворец для юных хоккеистов "Алтая" начал возводиться в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и социального проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов". Согласно проекту, стадион на 3500 посадочных мест должен был быть сдан не позже 2014 года. Однако строительство объекта затянулось на несколько лет.

Позже в СМИ стала появляться информация, что на месте строительства стали находить человеческие кости. Стройка объекта была заморожена из-за сокращения федерального финансирования. Общая стоимость хоккейной арены оценивалась приблизительно в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз".

Как в конце декабря 2016 года рассказала в ходе прямой линии начальник управления по спорту и молодежной политике Елена Лебедева, ситуация со строительством крытого хоккейного катка непростая, но не безнадёжная.

"Общая стоимость его возведения составляет 500,3 млн рублей. В настоящий момент на объекте выполнены земляные и фундаментные работы, монтаж металлических каркасов и перекрытий на общую сумму 178,3 млн рублей. Сейчас просчитываются различные варианты продолжения строительства. Как только будет принято решение по источникам финансирования, мы оперативно сообщим плановые сроки строительства", – ответила она.

О необходимости ледовой арены для команды "Алтай" и детской школы в Барнауле говорят уже много лет. Известно, что Дворец спорта, где тренируются и играют хоккеисты, принадлежит Краевому совету профсоюзов. Поэтому руководство команды вынуждено платить арендную плату за проведение домашних матчей в первенстве Высшей хоккейной лиги.