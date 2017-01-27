Пятница, 27 Январь, 13:38

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,64
€ 64,02
Brent
$ 51,5
-16°
Обь
35см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
Новости

Губернатор Карлин прояснил судьбу ледового дворца для команды "Алтай"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Спортивный объект на проспекте Сибирском стал долгостроем

Фото: "Стройгаз"

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 26 января, во время пресс-конференции с журналистами рассказал о судьбе ледового дворца с искусственным льдом КГБУ ДО "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею "Алтай", который строится на проспекте Сибирский, 52 уже много лет.

По словам главы региона, краевые власти не намерены бросать объект, но он будет намного скромнее и меньше, чем предполагалось изначально. В частности, Карлин намекнул, что, скорее всего, там не будет гостиницы и кафе, а сама арена будет, вероятно, предназначена для тренировок.

"Сегодня специалисты изучают этот объект, и мы ждем предложений от них, как можно оперативно реализовать первую очередь для того, чтобы как можно раньше запустить дворец. Может быть, не в той версии изначальной. Разобьем строительство на этапы с тем, чтобы ускорить возможность использования этого объекта по прямому назначению: проведению тренировок и соревнований. Но не в таком большом объеме, который изначально планировался. Я считаю, что это неплохое продолжение темы", – отметил глава региона.

Кроме того, Александр Карлин отметил, что в Алтайском крае в прошлом году появился ряд крупных спортивных объектов, рассчитанных на проведение всероссийских и международных соревнований. В частности, спортивный комплекс на гребном канале в Барнауле, ледовый дворец "Динамо" и крытый футбольный манеж "Старт". Глава региона добавил, что власти намерены продолжать работу в этом направлении. Предполагается строительство в 2017 году очень интересного ледового дворца в городе Рубцовске. Этот объект с постоянным льдом, где будет использоваться в основном алтайское оборудование. Возведением объекта будет заниматься инвестор, который построил ледовый дворец "Динамо" в Барнауле. Кроме того, есть планы строительства спортивных комплексов в районах Алтайского края и небольших городах.

"Я дал поручение своему заместителю, чтобы он изучил, как и насколько эффективно работают уже построенные объекты. Есть вопросы у меня, насколько эффективно работают средства, потраченные на создание спортивной инфраструктуры", – отметил губернатор.

Напомним, новый ледовый дворец для юных хоккеистов "Алтая" начал возводиться в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и социального проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов". Согласно проекту, стадион на 3500 посадочных мест должен был быть сдан не позже 2014 года. Однако строительство объекта затянулось на несколько лет.

Позже в СМИ стала появляться информация, что на месте строительства стали находить человеческие кости. Стройка объекта была заморожена из-за сокращения федерального финансирования. Общая стоимость хоккейной арены оценивалась приблизительно в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз".

Как в конце декабря 2016 года рассказала в ходе прямой линии начальник управления по спорту и молодежной политике Елена Лебедева, ситуация со строительством крытого хоккейного катка непростая, но не безнадёжная.

"Общая стоимость его возведения составляет 500,3 млн рублей. В настоящий момент на объекте выполнены земляные и фундаментные работы, монтаж металлических каркасов и перекрытий на общую сумму 178,3 млн рублей. Сейчас просчитываются различные варианты продолжения строительства. Как только будет принято решение по источникам финансирования, мы оперативно сообщим плановые сроки строительства", – ответила она.

О необходимости ледовой арены для команды "Алтай" и детской школы в Барнауле говорят уже много лет. Известно, что Дворец спорта, где тренируются и играют хоккеисты, принадлежит Краевому совету профсоюзов. Поэтому руководство команды вынуждено платить арендную плату за проведение домашних матчей в первенстве Высшей хоккейной лиги.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

27.01.2017 12:26
осёл в пиджаке

Какой Дворец? Тут Пальмиру надо восстанавливать... А они дворец какой то ледовый.......

Бредни очередные

0  0
27.01.2017 13:19
олег

какие специалисты изучают объект? учительница из районо ставшая начальником краевого спорта? дайте новое задание проектировщикам и они то смогут изменить проект. а так очередное бла-бла-бла. ледовый дворец Динамо ленточку перерезал, а денег ни копейки не дал. в чем заслуга? а теперь закрыли, потому что он еще не достроен.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:34
Активисты в Британии вторглись в лондонский особняк российского олигарха 0
13:32
Губернатор Алтайского края призвал студенческие семьи рожать детей 0
13:28
"Спасибо за помощь": как метель объединила жителей Алтайского края 2
13:14
Замерзшего мужчину с пристывшими к ногам ботинками спасли в Барнауле 5
13:05
Пассажирский автобус упал в Израиле с обрыва в ущелье 0
12:52
Дачный маршрут №113 меняет расписание движения в Барнауле 2
12:40
Дональд Трамп намекнул, что скоро позвонит Владимиру Путину 9
12:31
"Снежный десант" поехал спасать села Алтая из белого плена. Фоторепортаж
Участники традиционной акции спешат на помощь жителям деревень
12:24
Барнаулец получил срок за избиение женщины-полицейского 1
12:12
Губернатор Карлин прояснил судьбу ледового дворца для команды "Алтай" 2
12:04
"Дети войны" в Алтайском крае получат новые льготы 10
12:02
Очевидцы: огромная автоцистерна едва не снесла дом в Барнауле. Фото 0
12:00
"Уральские авиалинии" снизили цену на билеты в Москву 2
11:53
От 5 до 30 тысяч рублей: россияне назвали приемлемую для них пенсию 5
11:43
Детский лагерь "Дзержинец" – в числе победителей всероссийского конкурса 0
11:37
Разные шнурки и желтые плащи: в Париже показали модный образ мужчины 2
11:21
Доходы населения в Алтайском крае выросли на четверть 26
11:17
Стрелки "часов судного дня" из-за Трампа сдвинули на 30 секунд 0
11:08
Молодую мать, бросившую сына в Барнауле, наказали исправительными работами 1
11:00
Возможности и преимущества 3D-печати 3
10:51
Советник Путина открестился от слов об ограничении российского интернета 8
10:40
"Титаник", "Бен Гур" и "Афера": Wall Street Journal назвал лучшие фильмы 0
10:32
Губернатор Карлин пообещал достроить художественный музей в Барнауле 11
10:24
Беженец утонул в Венеции под смех туристов, снимавших его на видео 16
10:16
Случаи заболевания гонконгским и свиным гриппом зафиксированы на Алтае 1
10:03
Артемий Троицкий предрек падение режима Путина через три года 42
09:52
"Инвесторов в кавычках" прошу не суетиться вокруг полигона ТБО – Карлин 9
09:41
Россия вошла в топ-8 самых могущественных стран по версии журнала США 32
09:36
Более 10 млрд рублей уйдет на работу депутатов Госдумы и их помощников 7
09:30
Подарочные сертификаты от Fantasy – Quest: добавьте перчинки в праздник 1
09:28
Amic.ru приносит извинения за сбой в новостной рассылке 21
09:15
Клименко предложил ограничить интернет в России 13
09:03
Несколько дорог остаются закрытыми для движения в Алтайском крае 2
08:53
Палестина подтвердила получение последнего транша Обамы 5
08:34
Дело возбуждено против таксиста, вытолкнувшего женщину с ребенком из машины 11
08:14
Больше 20 человек тушили пожар в частном жилом доме в Барнауле 0
07:47
Александр Карлин возмутился, что в "Магис-Спорте" дети занимаются за деньги 54
07:23
Перед "Молчанием": лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе 1
07:14
Прокуратура сочла законной отмену компенсаций за оплату в детсадах на Алтае 21
07:05
Уроки истории: 10 фильмов о Холокосте, которые обязательно нужно посмотреть 52
06:44
Четырехкомнатную квартиру в "монолите" продают в Барнауле за 7 млн рублей 27
06:27
Когда православные россияне отмечают Прощеное воскресенье в 2017 году? 0
06:08
"Мысленно снимаю шляпу": как прошел отчет алтайского губернатора Карлина 10
05:07
Снежный шторм сменился похолоданием в Алтайском крае 0
00:03
ЧП на ТЭЦ в Пензе: с предприятия сорвало крышу, погиб рабочий 0
23:03
Читатель Amic.ru снял на видео, как сова сидит на подоконнике в Барнауле 11
22:04
Родителям в России могут запретить называть детей нелепыми именами 7
21:10
Масляков, Захарова и Тартаковский получили госнаграды из рук Путина 0
20:05
Савелий, Варвара и Гордей: барнаульцы называют детей старинными именами 1
19:44
Украина просит право голоса во время переговоров между США и Россией 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.