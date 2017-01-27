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Дональд Трамп намекнул, что скоро позвонит Владимиру Путину

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что телефонный разговор может состояться в ближайшие выходные

Фото: uraldaily.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, пишет Gazeta.ru.

Об этом глава американского государства рассказал во время интервью Fox News.

"Он позвонил мне после того, как я выиграл. У нас не было еще обсуждений, но, насколько я понимаю, у нас скоро будет обсуждение с ним", — отметил президент Америки.

Ранее СМИ писали, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшие выходные. Речь идет о датах 28 или 29 января. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.01.2017 12:45
- гость -

А я трубку не возьму)))- ответил Путин....Цирк какой то....Позвоню- не позвоню)))))

0  0
27.01.2017 12:55
acdc

Ох ты какой хулиган телефонный! Шалунишка однако!

0  0
27.01.2017 12:58
- гость -

Ранее Трамп позвонить не мог Путину так как денег на SIM карте не было

0  0
27.01.2017 13:10
- гость -

обамка служебный телефон зажал

0  0
27.01.2017 13:12
Старый

Многие в США боятся, что Трамп подтолкнет страну к гражданской войне, окончательно рассорив бедных с богатыми. Трамп , вероятно, хочет спросить пукина, как этот вопрос обстоит в России?

0  0
27.01.2017 13:13
- гость -

Телефонные разговоры прошлый век. Мог просто Медведеву в контакте написать , что все хорошо,выборы выиграл, а что дальше делать-то ...?

0  0
27.01.2017 13:17
- гость -

27.01.2017 13:13 - гость - Телефонные разговоры прошлый век. Мог просто Медведеву в контакте написать , что все хорошо,выборы выиграл, а что дальше делать-то ...?

В "Однокласниках" могли лайками обменяться

0  0
27.01.2017 13:30
Массаж мозга

Позвони мне, позвони Позвони мне, ради бога Через время протяни Голос тихий и глубокий Звёзды тают над Москвой Может, я забыла гордость Как хочу я слышать голос Как хочу я слышать голос Долгожданный голос твой Без тебя проходят дни Что со мною, я не знаю Умоляю - позвони Позвони мне - заклинаю Дотянись издалека Пусть под этой звёздной бездной Вдруг раздастся гром небесный Вдруг раздастся гром небесный Телефонного звонка Позвони мне, позвони

Если я в твоей судьбе Ничего уже не значу Я забуду о тебе Я смогу, я не заплачу Эту боль перетерпя Я дышать не перестану Всё равно счастливой стану Всё равно счастливой стану Даже если без тебя

0  0
27.01.2017 13:36
- гость -

Массаж мозга,хоть ты и не а дек ват,но здесь в точку попал!!!!

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