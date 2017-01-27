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Нападение на женщину-полицейского обернулось для жителя Барнаула лишением свободы на шесть месяцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел еще в мае прошлого года. Сотрудник полиции находилась на обслуживаемой ею территории. Она увидела двух пьяных мужчин, которые громко матерились. Женщина-полицейский сделала им замечание. После этого один из мужчин ударил ее по плечу. Также он не подчинился требованию пройти в отделение полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Суд признал мужчину виновным и назначил наказание.
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А как же #нургалиевразрешил?