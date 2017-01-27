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Опрос показал, что подавляющее большинство россиян считают приемлемой пенсию в диапазоне 5-30 тысяч рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на опрос, который провели специалисты Российского государственного социального университета.
О своих пенсионных ожиданиях, укладывающихся в эти рамки, заявили 76,8% респондентов. Издание также отмечает, что 28,1% россиян находят приемлемой пенсию в размере 15-20 тысяч рублей.
36,5% опрошенных желают получать пенсию в размере 20-30 тысяч рублей. 11,4% респондентов сказали, что считают приемлемым размер пенсии в 10–15 тысяч рублей.
От 30 до 40 тысяч рублей хотели бы получать 22,7% опрошенных.
Эксперты уточняют, что весьма скромные ожидания россиян связаны с текущим средним размером пенсии.
Комментарии
мне на пенсию через 15 лет калькулятор считает 7000 при зарплате в полтинник
Хотел бы я увидеть человека, который хочет пенсию 5 т.р.
да хоть 5тыс уже хорошо! Я думаю вообще лет через 20 может и не быть
"От 5 до 30 тысяч рублей: россияне назвали приемлемую для них пенсию" ----------
От 5-ти рублей???????? Что-то новое
кто за 5 тыщ на эшафот!!!