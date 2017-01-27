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Два человека погибли, еще 20 получили травмы после падения пассажирского автобуса в ущелье с обрыва на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет "Российская газета".
ЧП случилось утром в пятницу, 27 января. Автобус перевернулся и упал с высоты 70 метров. Инцидент случился рядом с населенным пунктом Маале Левона. Для эвакуации пострадавших спасатели задействовали вертолеты.
Как пишет издание, состояние четырех человек медики оценивают как критическое.
Комментарии
Два человека погибли, еще 20 получили травмы
И это с 70-ти метров? счастливчики.