Фото: busphoto.ru
Расписание движения автобусов №113, на которых ездят многие дачники, изменится в Барнауле.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, новое расписание начнет действовать с 1 февраля.
Отправление автобусов с ЛДП "Урожайный" будет осуществляться в 05:45, 06:45 (до поселка Новомихайловка), 07:35, 08:30, 09:25, 11:10, 13:20, 14:40, 15:30, 16:25, 17:30, 18:15, 20:00.
Отправление от поселка Березовка в 06:40, 07:20 (из поселка Новомихайловка), 08:30, 09:25, 10:20, 12:05, 14:15, 15:30, 16:25, 17:20, 18:25, 19:10, 20:55.
Комментарии
Он же в больничку ездит
Билет на 113 до Березовки стоил 42.5 рубля. Сейчас наверно уже 50 рублей. По городу такое расстояние в 25 км можно проехать за 20 рублей.