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Замерзшего мужчину с пристывшими к ногам ботинками спасли в Барнауле

, ИА "Амител"
Заблудившийся был найден в обледенелой одежде и совсем без сил

Фото: kavtoday.ru

Мужчину, заблудившегося в лесу между поселками Силикатный и Южный в Барнауле, спасли поисковики, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о потерявшемся человеке поступило накануне в 20:50. Спасатели вместе с необходимым инвентарем направились на место и организовали штаб около детского лагеря "Чайка" в Борзовой Заимке.

Выяснилось, что у пострадавшего при себе имелся сотовый телефон. Также удалось установить, что мужчина заблудился в районе лагеря "Химик". Спасатели совместно с работниками правоохранительных органов выдвинулись вглубь леса по заснеженной дороге и обнаружили свежие следы, ведущие в сторону Барнаулки.

Затем спасатели включили сирену и по мобильнику установили связь с пострадавшим. Потерявшийся сказал, что слышит сирену. Далее полицейские и спасатели продолжили поиски и, пройдя полтора километра, обнаружили замерзшего и, к счастью, живого мужчину.

"Мужчина был крайне измотан, весь в снегу, одежда покрыта ледяной коркой. С большим трудом, практически на своих плечах, участники поисковой операции доставили пострадавшего до аварийно-спасательного автомобиля", – рассказывают в МЧС.

Одежда у пострадавшего промерзла полностью, а пристывшие к ногам ботинки пришлось разрезать. Мужчину укутали в теплые вещи и отогрели кипятком. На месте временного штаба спасателей пострадавшего ждала скорая помощь.

 


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Комментарии

27.01.2017 13:18
- гость -

где там плутать? Если встать посередине, город в обе стороны видно.

0  0
27.01.2017 13:20
BLATNOI 2017

Бухой -НЕ

0  0
27.01.2017 13:30
осёл в пиджаке

Канешно бухой......

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27.01.2017 13:31
МариНочка

Спасибо спасателям!

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27.01.2017 13:37
- гость -

Его (заблудившегося) надобно отправить к девчонкам из снежного десанта на согрев.

0  0
27.01.2017 14:02
***

Молодцы спасатели!!!

0  0
27.01.2017 14:12
- гость -

Сейчас можно в снег провалиться на глубину 2 м и не вылезти. Как-то поехал на дачу и провалился в снег по шею и не мог выбраться.

0  0
27.01.2017 14:41
Romchic

- гость - 27 января 2017 г. 13:18

а то что человек когда заблудится и ходит по кругу ты не знал?

0  0
27.01.2017 15:05
- гость -

- гость - 27 января 2017 г. 13:18 где там плутать? Если встать посередине, город в обе стороны видно. --- я там не был, поэтому спрошу. а как через лес можно видеть город?

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27.01.2017 15:15
обезъяна

- гость - 27 января 2017 г. 15:05

над теплицами индустриального световое зарево видно даже из бельмесево он там где блудил то? прям тайга непроходимая))) да там все собачниками и лыжниками затоптано)

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27.01.2017 15:24
- гость -

над теплицами индустриального световое зарево видно даже из бельмесево

ты в ту ночь сильно пила?

0  0
27.01.2017 16:25
- гость -

Отогрели кипятком...крутобл

0  0
27.01.2017 17:33
- гость -

Спасибо полиции!!!

0  0
27.01.2017 20:12
Rogue Stray

Не все в детстве занимались в турклубах и изучали такую дисциплину, как "ночное ориентирование".

Реально, есть такие персонажи, которых можно "заблудить" в трёх соснах.

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