Фото: kavtoday.ru
Мужчину, заблудившегося в лесу между поселками Силикатный и Южный в Барнауле, спасли поисковики, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о потерявшемся человеке поступило накануне в 20:50. Спасатели вместе с необходимым инвентарем направились на место и организовали штаб около детского лагеря "Чайка" в Борзовой Заимке.
Выяснилось, что у пострадавшего при себе имелся сотовый телефон. Также удалось установить, что мужчина заблудился в районе лагеря "Химик". Спасатели совместно с работниками правоохранительных органов выдвинулись вглубь леса по заснеженной дороге и обнаружили свежие следы, ведущие в сторону Барнаулки.
Затем спасатели включили сирену и по мобильнику установили связь с пострадавшим. Потерявшийся сказал, что слышит сирену. Далее полицейские и спасатели продолжили поиски и, пройдя полтора километра, обнаружили замерзшего и, к счастью, живого мужчину.
"Мужчина был крайне измотан, весь в снегу, одежда покрыта ледяной коркой. С большим трудом, практически на своих плечах, участники поисковой операции доставили пострадавшего до аварийно-спасательного автомобиля", – рассказывают в МЧС.
Одежда у пострадавшего промерзла полностью, а пристывшие к ногам ботинки пришлось разрезать. Мужчину укутали в теплые вещи и отогрели кипятком. На месте временного штаба спасателей пострадавшего ждала скорая помощь.
Комментарии
где там плутать? Если встать посередине, город в обе стороны видно.
Бухой -НЕ
Канешно бухой......
Спасибо спасателям!
Его (заблудившегося) надобно отправить к девчонкам из снежного десанта на согрев.