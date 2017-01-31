С 1 января 2017 года деятельность по возврату просроченной задолженности регулируется Федеральной службой судебных приставов. 29 декабря прошлого года ФССП по городу Москве было выдано десять первых свидетельств агентствам, которые полностью соответствуют требованиям закона ФЗ 230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".
"Мы ожидаем, что рынок коллекторских компаний существенно изменится, на нем останется не более 80 сертифицированных агентств. Принятие закона – существенный шаг на пути к формированию цивилизованного рынка коллекторских услуг", – объясняет Павел Михмель, представитель "Первого коллекторского бюро"
"Первое коллекторское бюро" предлагает физическим лицам различные программы реструктуризации и акции, чтобы наиболее выгодно и комфортно, прежде всего для клиента, урегулировать проблему существующей просроченной задолженности. Это крупное коллекторское агентство, которое имеет 87 филиалов по РФ, в том числе и в городе Барнауле.
Филиал "Первого коллекторского бюро" в Барнауле находится по адресу: пр. Строителей, 43, офис 230.
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