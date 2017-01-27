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Активисты вторглись в особняк, который, предположительно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гончаренко, и находятся там уже последние три дня. Об этом пишет Lenta.ru.
Как сообщается, коттедж находится на площади Итон-сквер в районе Белгравия. Россиянин купил его около трех лет назад за 15 миллионов. До сих пор в этом здании никто не жил.
Как сообщается, активисты находятся там последние три дня. Они вывесили на здании плакат с надписью "Антиправительство США в изгнании". В помещении они хотят устроить приют для бездомных. Они уже получили уведомление от судебного пристава. Часть активистов покинули дом.
Комментарии
А говорили, что у них частная собственность священна.
13:41, ну для коренных британцев может быть, а для тех кто купил право на жительство, решает все политика!
- гость - 27 января 2017 г. 13:54
А для активистов, которые самовольно заняли чужое жилье?
Частная собственность священна. Сходи объясни это активистам, это ж не совсем здоровые люди, а некоторые совсем нездоровые. Купил жильё за 15 миллионов, не скупись, найми хотя бы сторожа, чтоб полисменам позвонил.
У массажа нет слов.
Массаж мозга 27 января 2017 г. 14:21
Допустим, что активисты не адекватны, но куда смотрит государство?
А если они завтра вторгнутся во дворец королевы и устроят там ночлежку для бездомных? Что там вообще за бардак?
"Допустим, что активисты не адекватны, но куда смотрит государство?" ---------- "судебный пристав оставил уведомление у двери дома."
Государство вежливо попросило убраться, не заходя в дом. В почему наш олигарх три дня не чешется?
олигарх не наш. пусть разбирается сам, раз хватило ума купить, хватит ума забрать
Массаж мозга 27 января 2017 г. 14:42
Почему они себя чувствуют так вольготно? Почему их сразу же не вышвырнули?
Массаж, и что такое Антиправительство США в изгнании? Это что, платные клоуны Клинтон?
"Массаж, и что такое Антиправительство США в изгнании?" ------------ Я уже писал выше, что "это ж не совсем здоровые люди, а некоторые совсем нездоровые."
15:04, да что вы так за "ненашего" олегарха переживаете? Или хотели домик в Лондонах прикупить, а теперь сомненья одолели?
Нужно им просто спалить это здание. А на обломках написать: Российским Ворам не место в Британии. Из место-Тюрьма!
Массаж мозга 27 января 2017 г. 15:16
Что-то мне кажется, и данный пример с активистами это подтверждает, что в истории о священной частной собственности на Западе нас дурят.
15:22, да ладно вам.... в заброшенный дом заселились бомжи, такое везде бывает, не принимайте близко к сердцу и дивите проще. Сем меньше у вас частной собственности, тем меньше на неё будут посягать. Так спокойнее.
Не "дивите", а "живите" конечно
Без всяких рейдерских заморочек с подделкой документов и покупкой госорганов, просто взломали замок и зашли. Хороший прецедент для тех, кто собрался покупать недвижимость за бугром, при удачном раскладе они что-нибудь сломают, подожгут и растащат
Массаж мозго 27 января 2017 г. 15:54
Ничего себе бомжатник за 15 миллионов! Нет, что-то здесь не так. А вы верите в свободные СМИ и независимый суд?
Ну сдал бы его за 500 баксов в месяц, кто-нибудь бы жил. Походу он про него забыл
один наш соотечественник так же сломал замок в своем оккупированном отжимальщиками недвижимости доме, они аж офигели от такой наглости
- гость - 27 января 2017 г. 16:06 Ну сдал бы его за 500 баксов в месяц, кто-нибудь бы жил. Походу он про него забыл --- да. в Европе принято давать что-то тому, кому это более нужно. такие у них понятия
- гость - 27 января 2017 г. 16:49 да. в Европе принято давать что-то тому, кому это более нужно. такие у них понятия
Да походу в Европе больше проблем с недвижимостью, у нас этот олигарх в свой дом никого не пускает, а европейцам ведь нужней, чем нашим, им там бедным негде от дождя укрыться. И пофиг, что это чужое - такие там понятия