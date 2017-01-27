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Губернатор Алтайского края призвал студенческие семьи рожать детей

, ИА "Амител"
По мнению губернатора, чем раньше в семье появится ребенок, тем больше шансов, что семья станет многодетной

Власти Алтайского края готовы поддержать молодые студенческие семьи для стимулирования рождения первенцев и последующих детей. Об этом сообщил губернатор Алтайского края  Александр Карлин 26 января во время отчета о деятельности администрации за 2016 год.

Губернатор отметил, что чем раньше в семье появляются дети, тем больше шансов на то, что пара станет многодетной. Между тем в регионе намерены оказывать существенную поддержку семьям, воспитывающим трех и более детей.

В частности, Александр Карлин сообщил, что уже в ближайшее время в крае будет принята подпрограмма, благодаря которой предполагается решить жилищный вопрос семей, имеющих 10 и более детей.

Сегодня в крае уже насчитывается 22 тысячи многодетных семей. Губернатор подчеркнул, что их количество будет расти и помощь им будет оказываться. "Такое посягательство на бюджет мы будем только приветствовать", – сказал глава региона.

Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края за 2016 год

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Комментарии

27.01.2017 13:41
- гость -

Попёрло однако,учить кому и как детей делать надо, видно крышу от полноты власти окончательно снесло

0  0
27.01.2017 13:49
СашОК

Вырастил и поставил на ноги двоих своих детей. Поддержка властей была близкА к нулю! Детский сад - договаривался сам, платил сам. Школа - регулярные поборы на ремонт и охрану, часть учебников была бесплатна. ВУЗ - дочь умница красавица поступила на бюджет (репетиторы около 8 круб/месяц). Квартира - заслуга сначала наших родителей, потом - моя. В чем заслуга властей и где стимул от государства? Зато сын сейчас отдаёт неизвестно какой долг государству и властям - служба в армии!

0  0
27.01.2017 13:51
- гость -

спасибо за доступное жилье для молодой семьи! Ипотеку мы и без этой поддержки смогли оформить!

0  0
27.01.2017 13:52
- гость -

Глава одного из самых депрессивных районов России призывает студентов рожать побольше детей... Сколько детей можно воспитать на одну стипендию? А если ее нет, а за учебу каждый год по 100 тысяч платить? Все равно рожать? И еще пока больше десятка не родишь, никто не поможет с жилищным вопросом, вдруг они на 8-м ребенке остановятся? Что тогда?

0  0
27.01.2017 13:53
- гость -

На какие шиши много детей растить и зачем? Не все как ты из бюджета могут нахаляву тянуть. Большинству работать приходится.

0  0
27.01.2017 14:09
- гость -

Это маразм? Спросите у многодетных что они получили от Администрации. Денег на детей нет (да и не надо), детей надо для себя рожать. Но такие лозунги обычно политики с будущим толкают

0  0
27.01.2017 14:13
- гость -

Сам рожай...если сможешь))) Умник

0  0
27.01.2017 14:17
- гость -

СашОК, сын отрабатывает бесплатные учебники! И у Вас дочь учится на бюджете в ВУЗе

0  0
27.01.2017 14:24
дед

Санек! какую власть построил то и получил! неча пенять на зеркало! можно прямо сказать что даже многа получил, незаслуженно! ха-ха!

0  0
27.01.2017 14:25
- гость -

27.01.2017 14:17 - гость -

бесплатные учебники? они пару лет, как "бесплатно" выдаются (налогами оплачены). кроме учебников кучу макулатуры надо покупать, около 2-х на каждого спиногрыза. одежда и обувь - около 20 в год на каждого. питание в школе, добровольные пожертвование, школы кроме основной и тд и тп. короче, чтобы полноценную личность вырастить надо около 5000 без питания (питание - это еще столько же) на одного ребенка. а еще дети часто болеют, лекарства очень дорогие. я бы студенческим семьям советовала учится хорошо, и присматривать другой регион, пока ничего не связывает.

0  0
27.01.2017 14:30
672

Лучше свалить с Алтая, спасибо Александр-Богданычю!

0  0
27.01.2017 14:31
- гость -

Видимо во имя поддержки молодых семей с 1-го января отменили компенсацию части оплаты за детский сад

0  0
27.01.2017 14:32
Вова, верим!

имеющих 10 и более детей... шутка? а кто родит сто - дам порулить)

0  0
27.01.2017 14:36
- гость -

вы так деньги посчитали, будто дети - это выгодное вложение денег)

0  0
27.01.2017 14:40
дед

не, оне думают, что рожая детей осчастливят государство, которое им сразу пожизненную ренту даст! ха-ха!

0  0
27.01.2017 14:40
- гость -

Нам участок для ИЖС выделили, правда без коммуникаций. Так что строить не можем, а налоги за землю уже несколько лет платим, вот так вот поддерживает наше государство многодетных

0  0
27.01.2017 14:43
- гость -

- гость - 27 января 2017 г. 14:40 а налоги за землю уже несколько лет платим --- а сколько платите?

0  0
27.01.2017 14:50
- гость -

0  0
27.01.2017 14:51
- гость -

Для этого есть китайцы

0  0
27.01.2017 14:53
- гость -

Комментарии просто ржанка думая щас они перепихнуться а за этом им государство по гроб будет должно это же надо мозг так вырастить

0  0
27.01.2017 14:55
- гость -

- гость -

Нам участок для ИЖС выделили

Хорошо если там строить можно. У нас на солончаках дают. Любой дождь хуже льда зимой(грязь) и расти ничего не будет.

0  0
27.01.2017 15:02
Кот.Без сапог.

Басурмане без всякой поддержки , квартир, работ с супер зарплатами плодятся как кролы. Лет через пяток они будут умниц красавиц драть, и сашки уже не поддержки требовать будут, а сами молодую семью поддерживать начнут.

0  0
27.01.2017 15:03
- гость -

27.01.2017 14:53 - гость

Ты дружок не понял.. не до детей студенту вот в чем суть(да и государству не до студентов с детьми) Пытаются аудиторию из молодежи создать, учителей то, половины, "с ними" на выборах не будет. ( несколько тысяч будут благодарны за изменение льготы)

0  0
27.01.2017 15:13
дед

гостю15:03! ты походу за студентов больше всех озабочен! нормально они студенты свои личные дела решают, во все времена, сходятЦа, женятЦа, рожают, воспитывают, на государство сильно не надеютЦа, ибо молодые, горячие, дерзкие и уверенные в себе молодые люди! а лузерам и тормозам всяким создавать условия тепличные бесполезно!

0  0
27.01.2017 15:27
- гость -

Зачем много детей? Пример китая и индии ничему не учит? На всех жратвы скоро не хватит. Да и загадят люди планету. Перенаселение это как глисты в организме. Рано или поздно убьет своего носителя. Да размножаются студенты естественным путем, а не как чиновники делением и почкованием. А это требует затрат.

0  0
27.01.2017 15:28
- гость -

нипоняла..... то есть, учебу бросать надо, или прям на сессии рожать? О_о

0  0
27.01.2017 15:34
- гость -

да не обязательно прямо, можно и кривенько)

0  0
27.01.2017 15:46
Деду

Дедунь , запердунь чё нибудь за Анжелу Девис. Скушно.

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27.01.2017 15:52
дед

гостю15:46! полижи свои яй-ки! кот так и делает в твоем случае!

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27.01.2017 16:05
Афанасий

Вместо того, чтобы строить и открывать храмы, надо строить Дома для молодожёнов, муниципальные. Вот тогда они и будут рожать.На съёмных квартирах молодые не хотят рожать.

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27.01.2017 16:18
деду

Дедунь , не груби.

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27.01.2017 16:29
Паша

Если власть в России захватили воры, то ничего вы не получите. Воспитываю троих детей, поддержка государства нулевая. Льгота по ЖКХ 30% фейк на котором главстерх пиарится, или кто то ее получает? Интересно было бы узнать какая управляющая компания ее дает.

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27.01.2017 16:57
- гость -

Карлин, если ты думаешь, что только ты один умный, то ты не умный. Я вот тоже своих детей отпустил-одна за границей , второй в Москве. Правильно же? )))

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28.01.2017 12:28
Гость

Вот прям хочется написать матерки!! Мне 27,многим моим подругам уже за 30.не рожают, потому что зп урезали, квартиры съемные. А у кого нормально с жильем, смотрят на нынешнее образование и уровень жизни и понимают, что рожать в Алтайском крае не надо. Какого фига в том же Новосибирске 3 года оплачивается декрет, а в Барнауле 1,5?куда потом этого малыша, если нет бабушек? Спихивать в дет сад на чужую тётку, которая ещё не известно нормальная или нет, ибо работает за копейки. Почему я не могу до 3х лет сидеть с ребёнком дома в оплачиваемом декрете??! Что наши дети меньше нуждаются в любви и заботе, чем в Новосибирске????????!!!!!!

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