Власти Алтайского края готовы поддержать молодые студенческие семьи для стимулирования рождения первенцев и последующих детей. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин 26 января во время отчета о деятельности администрации за 2016 год.
Губернатор отметил, что чем раньше в семье появляются дети, тем больше шансов на то, что пара станет многодетной. Между тем в регионе намерены оказывать существенную поддержку семьям, воспитывающим трех и более детей.
В частности, Александр Карлин сообщил, что уже в ближайшее время в крае будет принята подпрограмма, благодаря которой предполагается решить жилищный вопрос семей, имеющих 10 и более детей.
Сегодня в крае уже насчитывается 22 тысячи многодетных семей. Губернатор подчеркнул, что их количество будет расти и помощь им будет оказываться. "Такое посягательство на бюджет мы будем только приветствовать", – сказал глава региона.
Комментарии
Попёрло однако,учить кому и как детей делать надо, видно крышу от полноты власти окончательно снесло
Вырастил и поставил на ноги двоих своих детей. Поддержка властей была близкА к нулю! Детский сад - договаривался сам, платил сам. Школа - регулярные поборы на ремонт и охрану, часть учебников была бесплатна. ВУЗ - дочь умница красавица поступила на бюджет (репетиторы около 8 круб/месяц). Квартира - заслуга сначала наших родителей, потом - моя. В чем заслуга властей и где стимул от государства? Зато сын сейчас отдаёт неизвестно какой долг государству и властям - служба в армии!
спасибо за доступное жилье для молодой семьи! Ипотеку мы и без этой поддержки смогли оформить!
Глава одного из самых депрессивных районов России призывает студентов рожать побольше детей... Сколько детей можно воспитать на одну стипендию? А если ее нет, а за учебу каждый год по 100 тысяч платить? Все равно рожать? И еще пока больше десятка не родишь, никто не поможет с жилищным вопросом, вдруг они на 8-м ребенке остановятся? Что тогда?
На какие шиши много детей растить и зачем? Не все как ты из бюджета могут нахаляву тянуть. Большинству работать приходится.
Это маразм? Спросите у многодетных что они получили от Администрации. Денег на детей нет (да и не надо), детей надо для себя рожать. Но такие лозунги обычно политики с будущим толкают
Сам рожай...если сможешь))) Умник
СашОК, сын отрабатывает бесплатные учебники! И у Вас дочь учится на бюджете в ВУЗе
Санек! какую власть построил то и получил! неча пенять на зеркало! можно прямо сказать что даже многа получил, незаслуженно! ха-ха!
27.01.2017 14:17 - гость -
бесплатные учебники? они пару лет, как "бесплатно" выдаются (налогами оплачены). кроме учебников кучу макулатуры надо покупать, около 2-х на каждого спиногрыза. одежда и обувь - около 20 в год на каждого. питание в школе, добровольные пожертвование, школы кроме основной и тд и тп. короче, чтобы полноценную личность вырастить надо около 5000 без питания (питание - это еще столько же) на одного ребенка. а еще дети часто болеют, лекарства очень дорогие. я бы студенческим семьям советовала учится хорошо, и присматривать другой регион, пока ничего не связывает.
Лучше свалить с Алтая, спасибо Александр-Богданычю!
Видимо во имя поддержки молодых семей с 1-го января отменили компенсацию части оплаты за детский сад
имеющих 10 и более детей... шутка? а кто родит сто - дам порулить)
вы так деньги посчитали, будто дети - это выгодное вложение денег)
не, оне думают, что рожая детей осчастливят государство, которое им сразу пожизненную ренту даст! ха-ха!
Нам участок для ИЖС выделили, правда без коммуникаций. Так что строить не можем, а налоги за землю уже несколько лет платим, вот так вот поддерживает наше государство многодетных
- гость - 27 января 2017 г. 14:40 а налоги за землю уже несколько лет платим --- а сколько платите?
Для этого есть китайцы
Комментарии просто ржанка думая щас они перепихнуться а за этом им государство по гроб будет должно это же надо мозг так вырастить
- гость -
Нам участок для ИЖС выделили
Хорошо если там строить можно. У нас на солончаках дают. Любой дождь хуже льда зимой(грязь) и расти ничего не будет.
Басурмане без всякой поддержки , квартир, работ с супер зарплатами плодятся как кролы. Лет через пяток они будут умниц красавиц драть, и сашки уже не поддержки требовать будут, а сами молодую семью поддерживать начнут.
27.01.2017 14:53 - гость
Ты дружок не понял.. не до детей студенту вот в чем суть(да и государству не до студентов с детьми) Пытаются аудиторию из молодежи создать, учителей то, половины, "с ними" на выборах не будет. ( несколько тысяч будут благодарны за изменение льготы)
гостю15:03! ты походу за студентов больше всех озабочен! нормально они студенты свои личные дела решают, во все времена, сходятЦа, женятЦа, рожают, воспитывают, на государство сильно не надеютЦа, ибо молодые, горячие, дерзкие и уверенные в себе молодые люди! а лузерам и тормозам всяким создавать условия тепличные бесполезно!
Зачем много детей? Пример китая и индии ничему не учит? На всех жратвы скоро не хватит. Да и загадят люди планету. Перенаселение это как глисты в организме. Рано или поздно убьет своего носителя. Да размножаются студенты естественным путем, а не как чиновники делением и почкованием. А это требует затрат.
нипоняла..... то есть, учебу бросать надо, или прям на сессии рожать? О_о
да не обязательно прямо, можно и кривенько)
Дедунь , запердунь чё нибудь за Анжелу Девис. Скушно.
гостю15:46! полижи свои яй-ки! кот так и делает в твоем случае!
Вместо того, чтобы строить и открывать храмы, надо строить Дома для молодожёнов, муниципальные. Вот тогда они и будут рожать.На съёмных квартирах молодые не хотят рожать.
Дедунь , не груби.
Если власть в России захватили воры, то ничего вы не получите. Воспитываю троих детей, поддержка государства нулевая. Льгота по ЖКХ 30% фейк на котором главстерх пиарится, или кто то ее получает? Интересно было бы узнать какая управляющая компания ее дает.
Карлин, если ты думаешь, что только ты один умный, то ты не умный. Я вот тоже своих детей отпустил-одна за границей , второй в Москве. Правильно же? )))
Вот прям хочется написать матерки!! Мне 27,многим моим подругам уже за 30.не рожают, потому что зп урезали, квартиры съемные. А у кого нормально с жильем, смотрят на нынешнее образование и уровень жизни и понимают, что рожать в Алтайском крае не надо. Какого фига в том же Новосибирске 3 года оплачивается декрет, а в Барнауле 1,5?куда потом этого малыша, если нет бабушек? Спихивать в дет сад на чужую тётку, которая ещё не известно нормальная или нет, ибо работает за копейки. Почему я не могу до 3х лет сидеть с ребёнком дома в оплачиваемом декрете??! Что наши дети меньше нуждаются в любви и заботе, чем в Новосибирске????????!!!!!!