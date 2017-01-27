Власти Алтайского края готовы поддержать молодые студенческие семьи для стимулирования рождения первенцев и последующих детей. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин 26 января во время отчета о деятельности администрации за 2016 год.
Губернатор отметил, что чем раньше в семье появляются дети, тем больше шансов на то, что пара станет многодетной. Между тем в регионе намерены оказывать существенную поддержку семьям, воспитывающим трех и более детей.
В частности, Александр Карлин сообщил, что уже в ближайшее время в крае будет принята подпрограмма, благодаря которой предполагается решить жилищный вопрос семей, имеющих 10 и более детей.
Сегодня в крае уже насчитывается 22 тысячи многодетных семей. Губернатор подчеркнул, что их количество будет расти и помощь им будет оказываться. "Такое посягательство на бюджет мы будем только приветствовать", – сказал глава региона.
Комментарии
Попёрло однако,учить кому и как детей делать надо, видно крышу от полноты власти окончательно снесло
Вырастил и поставил на ноги двоих своих детей. Поддержка властей была близкА к нулю! Детский сад - договаривался сам, платил сам. Школа - регулярные поборы на ремонт и охрану, часть учебников была бесплатна. ВУЗ - дочь умница красавица поступила на бюджет (репетиторы около 8 круб/месяц). Квартира - заслуга сначала наших родителей, потом - моя. В чем заслуга властей и где стимул от государства? Зато сын сейчас отдаёт неизвестно какой долг государству и властям - служба в армии!
спасибо за доступное жилье для молодой семьи! Ипотеку мы и без этой поддержки смогли оформить!
Глава одного из самых депрессивных районов России призывает студентов рожать побольше детей... Сколько детей можно воспитать на одну стипендию? А если ее нет, а за учебу каждый год по 100 тысяч платить? Все равно рожать? И еще пока больше десятка не родишь, никто не поможет с жилищным вопросом, вдруг они на 8-м ребенке остановятся? Что тогда?
На какие шиши много детей растить и зачем? Не все как ты из бюджета могут нахаляву тянуть. Большинству работать приходится.
Это маразм? Спросите у многодетных что они получили от Администрации. Денег на детей нет (да и не надо), детей надо для себя рожать. Но такие лозунги обычно политики с будущим толкают
Сам рожай...если сможешь))) Умник
СашОК, сын отрабатывает бесплатные учебники! И у Вас дочь учится на бюджете в ВУЗе
Санек! какую власть построил то и получил! неча пенять на зеркало! можно прямо сказать что даже многа получил, незаслуженно! ха-ха!
27.01.2017 14:17 - гость -
бесплатные учебники? они пару лет, как "бесплатно" выдаются (налогами оплачены). кроме учебников кучу макулатуры надо покупать, около 2-х на каждого спиногрыза. одежда и обувь - около 20 в год на каждого. питание в школе, добровольные пожертвование, школы кроме основной и тд и тп. короче, чтобы полноценную личность вырастить надо около 5000 без питания (питание - это еще столько же) на одного ребенка. а еще дети часто болеют, лекарства очень дорогие. я бы студенческим семьям советовала учится хорошо, и присматривать другой регион, пока ничего не связывает.
Лучше свалить с Алтая, спасибо Александр-Богданычю!
Видимо во имя поддержки молодых семей с 1-го января отменили компенсацию части оплаты за детский сад
имеющих 10 и более детей... шутка? а кто родит сто - дам порулить)
вы так деньги посчитали, будто дети - это выгодное вложение денег)
не, оне думают, что рожая детей осчастливят государство, которое им сразу пожизненную ренту даст! ха-ха!
Нам участок для ИЖС выделили, правда без коммуникаций. Так что строить не можем, а налоги за землю уже несколько лет платим, вот так вот поддерживает наше государство многодетных
- гость - 27 января 2017 г. 14:40 а налоги за землю уже несколько лет платим --- а сколько платите?
Для этого есть китайцы
Комментарии просто ржанка думая щас они перепихнуться а за этом им государство по гроб будет должно это же надо мозг так вырастить
- гость -
Нам участок для ИЖС выделили
Хорошо если там строить можно. У нас на солончаках дают. Любой дождь хуже льда зимой(грязь) и расти ничего не будет.
Басурмане без всякой поддержки , квартир, работ с супер зарплатами плодятся как кролы. Лет через пяток они будут умниц красавиц драть, и сашки уже не поддержки требовать будут, а сами молодую семью поддерживать начнут.
27.01.2017 14:53 - гость
Ты дружок не понял.. не до детей студенту вот в чем суть(да и государству не до студентов с детьми) Пытаются аудиторию из молодежи создать, учителей то, половины, "с ними" на выборах не будет. ( несколько тысяч будут благодарны за изменение льготы)
гостю15:03! ты походу за студентов больше всех озабочен! нормально они студенты свои личные дела решают, во все времена, сходятЦа, женятЦа, рожают, воспитывают, на государство сильно не надеютЦа, ибо молодые, горячие, дерзкие и уверенные в себе молодые люди! а лузерам и тормозам всяким создавать условия тепличные бесполезно!