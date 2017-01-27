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Больше платишь – раньше капремонт: как изменился закон в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Закон о капитальном ремонте имеет теперь новое правило: на очередность ремонта дома влияет плата сверх минимального взноса

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Условия работы программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Алтайском крае немного изменены. Теперь на место в очереди на ремонт будет влиять, кроме всего прочего, переплата по взносам. Сегодня минимальный размер взносов — от 4,73 рубля до 5,26 рубля за квадратный метр дома.

Закон был изменен решением депутатов Алтайского краевого Заксобрания на сессии 26 января. Речь идет о краевой программе капремонта на 2014-2043 годы.

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Поясняем. До сих пор по краевому закону было несколько критериев определения очередности проведения капитального ремонта в МДК:

  • год ввода в эксплуатацию дома;
  • дата последнего капремонта;
  • нормативные сроки службы конструктивных элементов и инженерных систем, входящих в состав общего имущества дома;
  • полнота поступлений взносов на капремонт собственников помещений.

Теперь же к ним добавился еще один критерий:

  • Уплата взносов на капремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса.

Иными словами, дом, жильцы которого на общем собрании решат платить больше, чем минимальный взнос, будут при актуализации программы капремонта подниматься выше в очереди.

Напомним, минимальный взнос на капремонт вырос в 2017 году в сравнении с 2016-м примерно на 25 копеек с одного квадратного метра.

Как пояснила корреспонденту ИА "Амител" депутат краевого парламента, справедливоросс Людмила Суслова, пока в регионе единицы домов, жители которых платят больше минимального. Она также выразила опасения, что данная норма может вынудить жителей платить больше, чтобы получить ремонт пораньше. Людмила Суслова отмечает, что собираемых средств не хватит на ремонт всех домов.

На 2017 год установлены следующие минимальные размеры взносов:

  • 5,26 рубля (в 2016 году было 5 рублей ровно) за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения – для кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до четырех этажей включительно;
  • 5,79 рубля (в 2016 году было 5,5 рублей) за один кв. м – для деревянных многоквартирных домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно;
  • 4,73 рубля (в 2016 году было 4,5 рубля) за один кв. м – для многоквартирных домов, количество этажей в которых пять и выше.

В краевую программу на 2014-2043 годы включено 8727 многоквартирных домов.

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С начала реализации программы в краевой Фонд капремонта от собственников помещений МКД поступило взносов в размере 1 млрд 584 млн 625 тысяч 686,8 рубля.

По последним данным, собираемость по взносам на капремонт в регионе составила 84,4%. Всего ремонт проведен в 341 доме на сумму порядка 885,1 млн рублей.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.01.2017 14:45
гость

Прикольно, получили 1584млн-885млн истратили = 700 млн куда дели? на зарплаты друг другу?

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27.01.2017 15:08
- гость -

Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг.. . Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.©

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27.01.2017 15:15
- гость -

Люди ответьте на вопрос. К вам приходят платежки "на кап ремонт"? У вас реквизиты какого банка. К нам приходили бумажки с реквизитами счета какого-то уральского, кажется, банка.некоторые посчитали подозрительным и не платят. На Алтае просто тоже вроде банки есть

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27.01.2017 15:31
dsN

27.01.2017 15:15 - гость -

мне ни разу не приходили платежки за кап.ремонт. это ж затраты. надо печатать, оплачивать доставку.

зато теперь у фонда лишний повод отказать в кап.ремонте. ну, молодцы. давайте, подогревайте массы. берите больше, несите дальше.

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27.01.2017 15:35
- гость -

- гость - 27 января 2017 г. 15:15

К нам приходили бумажки с реквизитами счета какого-то уральского,

тебе сюда http://fkr22.ru/index.php/informatsiya-dlya-sobstvennikov/kak-platit-za-kapremont если банк не из списка - то это люди, злоупотребляющие доверием

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27.01.2017 17:34
- гость -

27.01.2017 14:45 гость Прикольно, получили 1584млн-885млн истратили = 700 млн куда дели? на зарплаты друг другу? Информация для сведения. МКД в Алтайском крае капитально ремонтируют с 2015 года. Туда и дели.

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