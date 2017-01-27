Фото: rostovgazeta.ru
Госавтоинспекция в Барнауле в субботу, 28 января, проведет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".
Традиционно сотрудники ГИБДД будут в усиленном режиме выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Мероприятие направлено на профилактику такого негативного социального явления, как управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Напомним, ранее городская Госавтоинспекция опубликовала статистику "пьяных" ДТП за прошлый год.
Всего за 12 месяцев 2016 года на территории краевой столицы зарегистрировано 110 ДТП по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, и в состоянии опьянения. В этих авариях 168 человек получили телесные повреждения и восемь погибли.
Комментарии
утроят или устроят ?
Не страшно, я вечером в субботу разбухаюсь!