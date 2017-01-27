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Именем известного общественного деятеля, врача Елизаветы Глинки решено назвать центр социальной адаптации "Люблино" для лиц без определенного места жительства и занятий. Об этом пишет "Интерфакс".
Как сообщается, доктор Лиза очень давно тесно работала с этим центром, где бездомным помогают найти работу, встать на ноги.
Отметим, что руководство учреждения само обратилось в столичную мэрию с этой просьбой.
Напомним, Елизавета Глинка погибла 25 декабря в авиакатастрофе. Она летела в Сирию, везла гуманитарный груз. Самолет Ту-154 рухнул в Черное море недалеко от Сочи. На борту также находились артисты ансамбля Александрова.
Комментарии
А что?власти планируют вечное существование этого заведения и у народа нет светлого будущего.А в честь этой Великой Женщины надо называть улицы, площади, корабли, планеты.