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Центр помощи бездомным в Москве назовут именем доктора Лизы

, ИА "Амител"
Речь идет о центре социальной адаптации "Люблино"

Фото: gazeta19.ru

Именем известного общественного деятеля, врача Елизаветы Глинки решено назвать центр социальной адаптации "Люблино" для лиц без определенного места жительства и занятий. Об этом пишет "Интерфакс". 

Как сообщается, доктор Лиза очень давно тесно работала с этим центром, где бездомным помогают найти работу, встать на ноги.

Отметим, что руководство учреждения само обратилось в столичную мэрию с этой просьбой.

Напомним, Елизавета Глинка погибла 25 декабря в авиакатастрофе. Она летела в Сирию, везла гуманитарный груз. Самолет Ту-154 рухнул в Черное море недалеко от Сочи. На борту также находились артисты ансамбля Александрова.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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