Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием трамвая и кроссовера произошло днем в пятницу, 27 января, в Барнауле.
По данным очевидцев, которые сообщают об инциденте в паблике Barnaul 22, столкновение случилось на пересечении улиц Малахова и Юрина.
Судя по снимкам с места событий, серьезных повреждений транспортным средствам удалось избежать.
Комментарии
водятел решил не уступать дорогу трамваю, выезжающему с кольца, которое является главной дорогой, или...
всегда было интересно зачем в таких ситуациях вызывать аварком и т.д. У трамвая повреждений 0, водила кроссовера сам виноват 100%, разъехались и все, нет же надо все службы вызвать и пробку устроить
На Юрина/Малахова кольцо автомобильное есть и оно главная дорога. Трамвай там по кольцу не едит, соответственно он пересекает гл. дорогу (кольцо). Поправьте если я не прав.