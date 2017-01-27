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Сколько стоит очистить дороги Барнаула от снега?

, ИА "Амител"
Какую нагрузку должны выдерживать крыши зданий и сколько стоит убрать снег в Барнауле?

Этой зимой Алтайский край буквально засыпало снегом. Дорожные службы просто не справляются с таким количеством осадков и выслушивают не всегда справедливые претензии от жителей, которые вынуждены пробираться по сугробам и заносам. Меж тем чистка дорог от снега — дело дорогостоящее. Сколько стоит очистить дороги Барнаула от снега, подсчитал "Алтайский строительный портал". Он же выяснил, какую нагрузку вынуждены выдерживать крыши зданий, где скапливается снег. Отметим, что, согласно предварительным прогнозам, высота снежного покрова в Барнауле до конца января составит около 60 см. Это почти на 40 см выше нормы. При этом в январе снега ожидается почти вполовину больше месячной нормы.

Сколько весит снег?

Кубометр свежевыпавшего снега весит не более 85 килограммов. Но в результате смены температуры (то тепло, то мороз) снег уплотняется, и тот же кубометр будет весить уже все 550 килограммов. Другими словами, на каждый квадратный метр нечищеной крыши в среднем давит почти по полтонны. А если крыша с бортами, как это часто делают в торговых центрах, снега может навалить значительно больше, и крышам приходится выдерживать повышенную нагрузку.

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Сколько снега на дорогах Барнаула?

Протяженность дорог в Барнауле составляет более 2000 километров. Если взять за среднюю величину ширину дорог в шесть метров, это будет означать, что на трассы до конца января выпадет около 4 000 000 тонн осадков.

Сколько стоит убрать снег?

Не секрет, что автомобильные магистрали чистятся за счет муниципалитетов. А вот внутридворовые территории, проезды и площадки перед торговыми центрами — уже за счет управляющих компаний и наличные деньги. И это совсем не дешево.

Как выяснил "Алтайский строительный портал", рейс 25-тонного грузовика, вмещающий 16,5 кубов снега, обойдется в 3500 рублей. Услуги погрузчика будут бесплатны, если снег уже убран и сформирован в кучи. В ином случае за очистку территории нужно выложить 1800 рублей за час. Такие расценки действуют на крупных автобазах.

В мелких организациях рейс грузовика вместимостью 20 кубов снега обойдется в 2700 рублей, а трактор, который будет чистить и грузить сугробы, – в 4000 рублей.

Таким образом, уборка снега со всех автомобильных дорог Барнаула по коммерческим расценкам (6000 рублей за 20 кубов – прим. автора) обошлась бы городу в 2 млрд 400 млн рублей.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.01.2017 14:47
Массаж мозга

Какая дурацкая арифметика. Это в администрациях так считают что-ли?

0  0
27.01.2017 14:57
Пакет

На каких автобазах? Погрузчик стоит 1300 руб/час! Это если никому не откатывать в карман. А если откатывать, то можно и 1800.

0  0
27.01.2017 14:58
- гость -

вот к концу зимы и обоснование огромных масс вывезенного снега подоспело

0  0
27.01.2017 15:03
- гость -

и что это за 20 кубовый самосвал, приведенный в заметке

0  0
27.01.2017 15:11
- гость -

Зачем то приведены расценки частников. Хотя техника у нас вроде бы в муниципалитете есть.

0  0
27.01.2017 15:19
- гость -

Зачем то приведены расценки частников. Хотя техника у нас вроде бы в муниципалитете есть.

никогда не поздно соломку подложить, когда начнут вопросы задавать об расходовании бюджетных средств по очистки дорог от снега...

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