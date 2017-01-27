27 января – великий день не только для Северной столицы России, но и для всех людей постсоветского пространства. В этот день Красная армия спасла Ленинград от смерти. Нашему поколению осталась священная миссия – сохранить память о тех ужасах. Пусть эти снимки напоминают нам о том, что пришлось пережить ленинградцам, для того чтобы этого не пережил больше никто в нашей стране.
Комментарии
Проснулся Амик...реабилитируется, а то первую тему насчет 10-ти фильмов задвинул, стыдно должно быть.
почему на 2 фоте старушка везет здоровенного детину симулянт?