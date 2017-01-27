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Бийские полицейские задержали жительницу соседней республики, которую подозревают в краже пяти пар джинсов из брендового магазина. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, установить личность воровки помогли записи с камеры видеонаблюдения. Этот фрагмент записи был изъят и приобщён к материалам уголовного дела.
Задержанная призналась в краже. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Комментарии
5 пар-это 10 штук? Нельзя так написать? Это же не обувь,парами считать.
Летчику-испытателю Валерию Поташову вручена Звезда Героя России (он учился и служил в БВВАУЛ) http://www.aex.ru/news/2017/1/26/165367/
Какого соседнего???Тетка из прошло к нам в будущее прибыла, там еще даже варенки нет, она сразу стрейч им привезет, срочно!!! нужно расспросить тетку где машина времени, я бы в прошлое вернулась, пару сотен тыщ баксов купила.