Фото: realtai.ru
Двухэтажное кирпичное здание площадью 980 квадратных метров, которое расположено напротив мэрии Барнаула, выставили на продажу за 39,9 миллиона рублей.
Как сообщает "Недвижимость Алтая", строение на улице Гоголя находится на земельном участке в 1416 квадратных метров. Само здание разделено на две зоны — торгово-офисные площади и производственно-складскую часть.
В качестве наиболее эффективного варианта использования земельного участка риелтор, продающий данный имущественный комплекс, называет строительство шестиэтажного административного здания.
Комментарии
напротив мэрии - заправка всегда ж была
Капец. Ну и куда теперь ходить за бельём по боль мень приемлемым ценам?
Надо запретить строительство алминистративных зданий в центре. Пусть строят на выселках, чтобы люди работали там где живут и не перлись каждый день в центр и обратно.
это же нпк контакт, я там всегда компы покупал, хорошая фирма была.
продайте мудрику пусть построит 37 этажку
Надо заставить администрацию выкупить участок под парковку своих автомобилей и автомобилей клиентов.
Массаж мозга 27 января 2017 г. 15:03 Надо запретить строительство алминистративных зданий в центре. Пусть строят на выселках, чтобы люди работали там где живут и не перлись каждый день в центр и обратно. --- можно еще более жестоко поступить. офис водоканала разместить на силикатном, электрокомпании на поселке ильича, газовиков - на южный. хотя возможно что так и есть. это чтобы люди не ездили в центр
Ипонамать зарегистрированный 27 января 2017 г. 14:56 напротив мэрии - заправка всегда ж была
А сейчас по всему городу "заправки" Правда, немного другим "заправляют")
Это здание не ровно напротив администрации, а чуть в сторонке. А вот помойку с каким-то недоавтосервисом, (Гоголя, 53) на которую прямо выходят окна администрации, давно пора расчистить. Такая шняга в центре города - позор.
"А вот помойку с каким-то недоавтосервисом, (Гоголя, 53) на которую прямо выходят окна администрации, давно пора расчистить..." Раньше она говорят принадлежала какому то гаишнику, теперь уже бывшему, сейчас он где то в администрации работает.