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Здание напротив мэрии Барнаула продают почти за 40 млн рублей. Фото

, ИА "Амител"
Строение площадью 980 квадратных метров разделено на две зоны

Фото: realtai.ru

Двухэтажное кирпичное здание площадью 980 квадратных метров, которое расположено напротив мэрии Барнаула, выставили на продажу за 39,9 миллиона рублей.

Как сообщает "Недвижимость Алтая", строение на улице Гоголя находится на земельном участке в 1416 квадратных метров. Само здание разделено на две зоны — торгово-офисные площади и производственно-складскую часть.

В качестве наиболее эффективного варианта использования земельного участка риелтор, продающий данный имущественный комплекс, называет строительство шестиэтажного административного здания.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.01.2017 14:56
Ипонамать

напротив мэрии - заправка всегда ж была

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27.01.2017 15:00
Ыра

Капец. Ну и куда теперь ходить за бельём по боль мень приемлемым ценам?

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27.01.2017 15:03
Массаж мозга

Надо запретить строительство алминистративных зданий в центре. Пусть строят на выселках, чтобы люди работали там где живут и не перлись каждый день в центр и обратно.

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27.01.2017 15:08
NiGHT

это же нпк контакт, я там всегда компы покупал, хорошая фирма была.

0  0
27.01.2017 15:13
- гость -

продайте мудрику пусть построит 37 этажку

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27.01.2017 15:14
- гость -

Надо заставить администрацию выкупить участок под парковку своих автомобилей и автомобилей клиентов.

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