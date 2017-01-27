Фото: realtai.ru
Двухэтажное кирпичное здание площадью 980 квадратных метров, которое расположено напротив мэрии Барнаула, выставили на продажу за 39,9 миллиона рублей.
Как сообщает "Недвижимость Алтая", строение на улице Гоголя находится на земельном участке в 1416 квадратных метров. Само здание разделено на две зоны — торгово-офисные площади и производственно-складскую часть.
В качестве наиболее эффективного варианта использования земельного участка риелтор, продающий данный имущественный комплекс, называет строительство шестиэтажного административного здания.
Комментарии
напротив мэрии - заправка всегда ж была
Капец. Ну и куда теперь ходить за бельём по боль мень приемлемым ценам?
Надо запретить строительство алминистративных зданий в центре. Пусть строят на выселках, чтобы люди работали там где живут и не перлись каждый день в центр и обратно.
это же нпк контакт, я там всегда компы покупал, хорошая фирма была.
продайте мудрику пусть построит 37 этажку
Надо заставить администрацию выкупить участок под парковку своих автомобилей и автомобилей клиентов.