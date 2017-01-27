Фото: begin-online.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдет в субботу, 28 января. Об этом пишет ТАСС.
"Да, я подтверждаю это", – сказал Песков.
Как сообщалось ранее, в интервью американским СМИ президент США Дональд Трамп сказал, что в ближайшее время поговорит с российским лидером по телефону. Тогда же в прессе появилась информация, что телефонные переговоры пройдут 28 или 29 января.
Комментарии
Путин будет Пескова мучить, как влюбленная школьница: Ну когда же ОН позвонит? Через сколько минут? Долго еще ждать? Ну скоро уже, а он точно позвонит? Даже страшно подумать, что случится, если ОН не позвонит в эту субботу!
Порошенко и Ко волнуются.
Если стену на границе с Мексикой не отдадут строить Ротенбергам, то никакой нам Трамп не друг!
А переводить Трампа Мутко будет?
Передастом будет не Мутко,а Кличко,хе,хе,хе!
Порошенко пораньше встанет и будет ждать. Если пронесет, не договорятся, расслабится до следующих переговоров.
Команда президента США Дональда Трампа подготовила проект указа об отмене антироссийских санкций. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на твит научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council Фабриса Потье.
Даже если Фабрису Потье дали денег, чтобы он это написал, все равно хорошая новость, даже мысль, что такое возможно, нервирует Порошенко
27.01.2017 16:36 Белые росы, 27.01.2017 16:58 - гость - 27.01.2017 17:02 - гость -
Дуйте на свои укросайты, там обсуждайте своего Порошенко
Скоро сольют парашу.