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Жители Барнаула в качестве главной причины опозданий на работу называют проблемы с транспортом и пробки. Об этом сообщает сайт Зарплата.ру, ссылаясь на результаты опроса, проведенного среди 978 работающих горожан.

Исследование показало, что самой популярной причиной опозданий среди барнаульцев называется именно этот фактор (46% респондентов). 35% задерживаются из-за форс-мажоров. 10% списывают свою непунктуальность на долгие сборы. Причину "я проспал", как ни удивительно, называет только 1% опрошенных.

Впрочем, любопытно, что 59% горожан вообще никогда не опаздывают на работу. Треть барнаульцев приходят на рабочее место не вовремя несколько раз в год.

Каждый десятый участник опроса опаздывает на работу еженедельно. 3% барнаульцев на работу опаздывают ежедневно.

При этом 54% респондентов заявили, что в их компании опоздания недопустимы. 4% опрошенных рассказали, что могут спокойно задержаться больше чем на час.

Что касается времени начала рабочего дня, то 38% барнаульцев сообщили, что их "служба" начинается с 08:00, у 30% – с 09:00, 10% горожан приходят на работу к 07:00, 7% начинают рабочий день с 10:00.

Еще 7% опрошенных рассказали, что у них нет фиксированного начала рабочего дня. Больше всего опаздывают люди, которые приходят на работу к 09:00 — 25%.