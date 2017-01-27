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Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит столько предвыборных обещаний, сколько сможет. При этом он отметил, что есть оппозиция, которая мешает выполнить все задуманное, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
"Иногда обещаешь что-то и по каким-то причинам не можешь сделать это, поскольку на другой стороне есть оппозиция, которая делает это невозможным", – сказал он.
По словам президента, он уже начал выполнять некоторые свои обещания. Также он пообещал не давать в обиду тех, с кем прежнее правительство обращалось плохо.
Напомним, Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января.
Комментарии
Ну и не надо все, можно одно - прекращение холодной войны. То чего никогда ни сделала бы никакая оппозиция. Нобелевскую за это, правда, не дадут, ее дают наоборот за приближение Третьей мировой. Но шансов избежать ядерного пепла будет больше
Выслать их всех,свиней этаких в Аляску,на лесоповал!
Массаж мозга 27 января 2017 г. 16:32 Выслать их всех,свиней этаких в Аляску,на лесоповал!
До Аляски не дошло, но вчера показывали, как в США демонстрантов разгоняют, а чиновники из ЕС критикуют США за нарушение демократии. Я думаю, может ЕС скоро санкции введет против США?