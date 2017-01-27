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Движение открыли в Алтайском крае почти на всех трассах — на данный момент ограничение действует только на одной дороге региона.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, ограничения для всех видов транспорта сняты на следующих дорогах:
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области;
- Шипуново – Краснощеково – Курья;
- Алейск – Петропавловское – Смоленское.
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По данным Алтайавтодора, временное ограничение движения введено на трассе К-94 "Топчиха – Чистюнька — автодорога К-13".
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