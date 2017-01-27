Жители Барнаула выходят на помощь коммунальным службам города, которые не справляются с уборкой последствий непогоды. Так, барнаулец Владимир Сергеевич вместе с внуком-школьником вышел чистить площадку около остановки в районе ТЦ "Огни".
Он рассказал, что с этой остановки ему приходится каждый день уезжать по своим делам. Утром по дороге в больницу он стал свидетелем, как пожилая женщина упала и очень сильно ударилась. После этого случая вместе с внуком Олегом они взяли лопаты и пошли чистить наледь на остановке. Вырезали и ступеньки для удобства пешеходов.
По мнению барнаульца, решить проблему уборки улиц помогли бы так называемые "пятнадцатисуточники" и оскандалившиеся представители "золотой молодежи".
"Вот, например, Мара Багдасарян – ее бы сюда. Мы бы с ней тогда еще и на той стороне вычистили", – говорит мужчина.
Напомним, Багдасарян – 22-летняя москвичка, скандальная любительница уличных гонок. 23 мая 2016 года она вместе с приятелями, среди которых был сын топ-менеджера "Лукойла", пыталась скрыться на Gelandewagen от полицейских. Они грубо нарушали правила дорожного движения и вели прямую трансляцию гонки в интернете, оскорбляя сотрудников.
Комментарии
Барду респект. Как и песни его поступки настоящего мужика. А
он что бард?
В первую очередь лопату надо вручать чиновникам, как награду. Ну и деткам их мажорам тоже.
https://youtu.be/EivvmbL05zs
так наигранно, люди если делают, то не на показуху