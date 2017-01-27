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Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

"Электронный кошелек": я нерегулярно езжу на общественном транспорте, и для меня этот тариф самый удобный

"Гражданский проездной" безлимит для электротранспорта

"Общегражданский проездной" в автобусах (с ограничением числа поездок): я постоянно езжу на автобусах, и для меня это самый выгодный тарифный план