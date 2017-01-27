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Жительница Ульяновской области скончалась от осложнений, вызванных малярией, пишет портал runews24.ru.
Как сообщается, женщина заболела малярией, после того как вернулись из поездки на Гоа. Врачи смогли справиться с малярией, но возникли осложнения в виде полиорганной недостаточности, от которых россиянка и скончалась.
Министр здравоохранения области сообщил, что в регионе проведены противоэпидемические мероприятия и сейчас угрозы распространения болезни нет. Врачи советуют ставить прививки перед тем, как отправиться на отдых в экзотические страны.
Малярия – группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles ("малярийных комаров") и сопровождающихся лихорадкой, ознобами, спленомегалией (увеличением размеров селезёнки), гепатомегалией (увеличением размеров печени), анемией.
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