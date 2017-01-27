Знаменитый писатель Льюис Кэрролл родился 27 января 1832 года. В день рождения английского автора портал Amic.ru собрал подборку цитат из известнейших книг "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье". А какие у вас любимые цитаты из этих произведений?
Комментарии
Просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я была утром, когда встала, но с тех пор я всё время то такая, то сякая — словом, какая-то не такая.(Алиса в стране чудес)
В россии пудингов нет,есть только путинги.