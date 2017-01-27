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Кондуктор автобуса в Мурманске выгнала из салона транспортного средства ребенка, у которого не оказалось печати на школьной карте. Об этом пишет "Российская газета".
Как сообщает издание, в этот день в городе был объявлен штормпрогноз, а на улице наблюдалась снежная буря. Кондуктор попросила ученицу четвертого класса предъявить школьную карту, но на ней не было печати. Тогда работница общественного транспорта сказала, что в таком виде проездной недействителен, и высадила девочку из автобуса.
ЧП случилось 25 января. По данному факту СУСК этого региона проводит доследственную проверку.
Комментарии
Маловато этих дурынд наказывают если они продолжают идиотские уголовнонаказуемые деяния!!!
Когда уже найдется управа на этих нелюдей??? Как будто своих детей у них нет? Ведь все возвращается бумерангом. Штраф бы им назначить в размере 50-70 % от зарплаты, может тогда будут думать, прежде чем сделать такое.