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Кондуктор автобуса в Мурманске выгнала из салона транспортного средства ребенка, у которого не оказалось печати на школьной карте. Об этом пишет "Российская газета".
Как сообщает издание, в этот день в городе был объявлен штормпрогноз, а на улице наблюдалась снежная буря. Кондуктор попросила ученицу четвертого класса предъявить школьную карту, но на ней не было печати. Тогда работница общественного транспорта сказала, что в таком виде проездной недействителен, и высадила девочку из автобуса.
ЧП случилось 25 января. По данному факту СУСК этого региона проводит доследственную проверку.
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