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Генетики смогли впервые создать полноценные химерные зародыши, в которых сочетаются клетки свиньи и человека, а также других млекопитающих. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статью в журнале Cell.
Ученые признались, что работали над этим около четырех лет. Как оказалось, создать такой зародыш не так-то просто. Исследователи признаются, что это важный первый шаг на пути выращивания органов человека в теле свиньи.
Теперь генетикам предстоит выяснить, как заставить клетки человека превращаться в нужные им органы. Речь идет о так называемой ксенотрансплантации, о которой говорят уже больше 15 лет. Ксенотрансплантация означает пересадку органов животных в тело человека. Для того чтобы добиться этого, ученые должны были найти способ, чтобы иммунная система не отторгала чужие органы.
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