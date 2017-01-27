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Новости

СМИ: указы Трампа о снятии антироссийских санкций уже готовы

, ИА "Амител"
Информация об этом появилась в зарубежных СМИ утром 27 января

Фото: kavkaznews.az

Зарубежные СМИ в пятницу,  27 января, сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ о снятии антироссийских санкций. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Издание ссылается на информацию научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council Фабриса Потье. По его словам, о снятии санкций с России сообщили сразу несколько его источников. Эту информацию также подтвердила сотрудница американского издания Politico Сьюзен Глассер. По ее словам, санкции будут отменены в одностороннем порядке.

Ранее СМИ писали, что, по словам советника Трампа, антироссийские санкции не принесли никакого эффекта. Это он объяснил характером россиян, которые во время трудностей еще больше сплотились вокруг Владимира Путина.  

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.01.2017 17:10
Белые росы

У либерастов-траур!

0  0
27.01.2017 17:11
- гость -

Думаю даже если Фабрису Потье дали денег, чтобы он это написал, все равно хорошая новость, даже мысль, что такое возможно, нервирует Порошенко

0  0
27.01.2017 17:18
- гость -

Сложное положение у Европы.Пойти вслед за Трампом-признать,что они всегда были под "пятой" у США.Встать в позу-глупо и контрпродуктивно.ДАВИТЬ НА ТРАМПА и пытаться противостоять России?!!!!Шеф,что делать?Гипс снимают,клиент уезжает!!!!!!

0  0
27.01.2017 17:18
Гость

27.01.2017 17:11 гостю Мелочь а приятно)))

0  0
27.01.2017 17:18
Гонец из Пензы

российские банки увеличили свою прибыль в пять раз. производители сельхозпродукции на санкции не намолятся. не снимай трампушка, а то расея опять на колени упадёт!

0  0
27.01.2017 17:19
Wind

0 27.01.2017 17:11 - гость -

А причем тут Порошенко

0  0
27.01.2017 17:20
Wind

27.01.2017 17:18 - гость -

А вот это верно

0  0
27.01.2017 17:22
Wind

27.01.2017 17:18 Гонец из Пензы

А причем тут санкции США?

0  0
27.01.2017 17:22
- гость -

Порошенко вообще повесится, когда узнает, или в запой уйдет на месяц...

0  0
27.01.2017 17:23
Хомячки офисные обыкновен

Где же Калибр? Его уже несколько дней не видно и не слышно. Кто нибудь владеет информацией? Наш офис начинает переживать за его моральное здоровье.

0  0
27.01.2017 17:24
- гость -

27.01.2017 17:22 - гость -

Тю,а он выходил?

0  0
27.01.2017 17:26
- гость -

27.01.2017 17:23

Оставь меня старушка,я в печали.(с)-

0  0
27.01.2017 17:26
- гость -

По данным WSJ, в США заморожены активы банка «Россия» (учредитель – Юрий Ковальчук), включая его дочерние структуры, на сумму 572 млн долларов.

Также заблокированы счета СМП Банка, принадлежащего братьям Ротенбергам, в различных американских финансовых институтах, включая Citibank N.A., Deutsche Bank , MasterCard, минимум на 65 миллионов.

Вот кому радость от отмены санкций , Ротенберги, Ковальчук, путинский " ближний круг" .

0  0
27.01.2017 17:29
Гонец из Пензы

"А причем тут санкции США?" ============ ну как же? США снимет санкции, их вассалы и сателлиты снимут санкции... ВВП, как порядочный человек, тогда вынужден будет снять в ответ российские антисанкции и всё - повалят в расею хамоны с пармезанами, держитесь, дорогие колхозники

0  0
27.01.2017 17:34
- гость -

27.01.2017 17:30 Моссаж мозга Тролль,ссыль давай!

Ты чего тупой, у Гонца всё логично, солнце восходит на Востоке, заходит на Западе, по этому утверждению тоже будешь ссылку просить

0  0
27.01.2017 17:36
Wind

27.01.2017 17:26 - гость -

Гость, что такое для банка пару сотен баксов? США вон чуть не ежемесячно банки Европы нагибает на миллиарды штрафов, ничего, живут. И позвольте спросить, а радость каких кругов вам милее? Может, семибанкирщины? Кого другого? И второй вопрос - Коль лично вам радости снятие санкций не приносят, судя по посту, не можете пояснить, почему?

0  0
27.01.2017 17:39
- гость -

Wind

больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений 27.01.2017 17:26 - гость -

Гость, что такое для банка пару сотен баксов? США вон чуть не ежемесячно банки Европы нагибает на миллиарды штрафов, ничего, живут. И позвольте спросить, а радость каких кругов вам милее? Может, семибанкирщины? Кого другого? И второй вопрос - Коль лично вам радости снятие санкций не приносят, судя по посту, не можете пояснить, почему?

Всё очень просто, американские санкции лично на мне ни как не отразились, не держу знаете активов за океаном, и недвиги там тоже нет. И мне лично по барабану, отменены или продлены будут санкции.

0  0
27.01.2017 17:41
- гость -

27.01.2017 17:39 - гость -

Ну да,своя хата с краю.А за державу не обидно?

0  0
27.01.2017 17:41
- гость -

27.01.2017 17:41 - гость - 27.01.2017 17:39 - гость -

Ну да,своя хата с краю.А за державу не обидно?

За Ротенбергов переживаете?

0  0
27.01.2017 17:44
- гость -

27.01.2017 17:41 - гость -

А кроме Ротенбергов в стране уже никого нет?

0  0
27.01.2017 17:53
- гость -

Эх вы,либерасня.Все в хамонах и пармезанах измеряете.77 лет назад люди мечтали о кусочке хлеба,и не предавали!!!!Сегодня 73 годовщина освобождения Ленинграда от блокады!Низкий поклон вам,Ленинградцы!!!

0  0
27.01.2017 17:58
Гонец из Пензы

"А кроме Ротенбергов в стране уже никого нет?" --------------- ещё тимченко, ковальчуки и остальные присосавшиеся

0  0
27.01.2017 17:58
- гость -

Что-то не видно Казимира. Наверное, пьет горькую.

0  0
27.01.2017 18:05
Wind

27.01.2017 17:58 Гонец из Пензы

Гонец, можно пофамильно, к кому присосались?

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