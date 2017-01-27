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Житель Харькова Михаил дозвонился на украинское телевидение и рассказал о том, как живется людям в Крыму. Об этом пишет "Взгляд".
По словам харьковчанина, его удивляет, почему Россию называют агрессором. По его мнению, Россия заботится об украинцах, живущих в Крыму, гораздо больше, чем сам Киев.
Из преимуществ Крыма дозвонившийся называет пенсию, которая в четыре раза выше, чем на Украине. Также он вспоминает о дешевом газе, которым пользуются крымчане.
"Кто агрессор тогда, получается? Мы сами для себя сделали агрессора здесь, внутри", – сказал телезритель.
Он также сообщил, что готов менять свою квартиру на жилплощадь в Крыму.
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