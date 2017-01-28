Первую серию нового сериала "Легион" от знаменитой студии Marvel покажут 9 февраля в Барнауле в формате российской кинотеатральной премьеры. Уникальную возможность жителям сразу 36 городов, включая Барнаул, подарят телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал FOX HD.
Новый сериал популярной студии Marvel Television — это спин-офф к "Людям Икс", рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности. Сценарист сериала – Ной Хаули – известен своей работой над "Фарго", а продюсер Брайан Сингер снял 4 фильма про "Людей Икс".
В Барнауле посвящение в "Люди Икс" пройдет в кинотеатре "Pioneer Cinema". Начало — в 19.00. Фанатов комиксов ждет незабываемая фотоссесия с супергероями, тематическая викторина и подарки от организаторов. Вход на развлекательную программу – свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте" (http://vk.com/domru_ru), а также в ближайшее время в нашем официальном сообществе "Амитела".
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