В социальных сетях жители Барнаула устроили небольшое соревнование. Они присылают фотографии сугробов, которые претендуют на звание "самая большая снежная куча". Альбом называется "Снежные зимы 2012-2017 в Барнауле" Фотография каждого сугроба впечатляет. Кстати, 2017 год вполне может "порадовать" самым большим сугробом: до весны еще далеко...
Комментарии
говорят в инстаграмме выложили прикольные фотки из ашана, можно тоже оформить в виде новости
Зачем фотать возле очищенных подъездов? Ведь ясно же, что дворник будет снег кидать рядышком. И это искусственный сугроб, а не настоящий.
как надоели подснежники во дворе, сугроб растет на этом чуде, владельцу пофиг, что оно всем мешает, и сделать ничего нельзя((
Сделать можно. Но эти действия подпадают под УК. )